Hannoun, oggi il Riesame sulla scarcerazione. Presidio davanti al tribunale

Nel giorno dell'udienza sulla scarcerazione del presidente dell'Associazione palestinesi in Italia Mohammad Hannoun, decine di attivisti si sono radunati davanti al Palazzo di Giustizia di Genova per dare sostegno agli arrestati nell'ambito di un'inchiesta sui finanziamenti ad Hamas. “La solidarietà non si arresta”, recita uno striscione. Al presidio partecipa il figlio di Hannoun, che parteciperà in video collegamento in quanto si trova nel carcere di Terni, in una sezione ad alta sicurezza.

L'accusa mossa agli arrestati dalla procura di Genova, e con loro a un'altra ventina di indagati, è di avere raccolto fondi ufficialmente destinati alla solidarietà, ma in realtà utilizzati per finanziare i terroristi di Hamas. Si parla di una cifra di sette milioni di euro. L'impianto è stato condiviso dalla gip che ha infatti accolto la richiesta di arresto della procura guidata da Nicola Piacente.

Gli avvocati difensori contestano sia le accuse che il metodo investigativo, sottolineando che l’indagine si basa su rapporti dell’intelligence israeliana, definiti dalla difesa come “privi di contraddittorio e delle garanzie

minime di attendibilità”. Oggi toccherà al Riesame pronunciarsi su queste contestazioni, decidendo se gli arresti debbano essere confermati o se gli indagati possano tornare in libertà in attesa del prosieguo dell’inchiesta.