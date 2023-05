I giudici "salvano" la P38. E il gruppo musicale che inneggia alle Brigate Rosse deride la procura

È trascorso ormai un anno da quel concerto che fece gridare allo scandalo. Nel mirino degli inquirenti è finito anche l'ex-presidente del circolo emiliano che ospitò l'esibizione del gruppo musicale inneggiante alle Brigate Rosse e alla lotta armata. Ma i componenti della band P38 non solo restano ancora a piede libero, ma continuano a tenere concerti per sostenere le spese legali. E di tanto in tanto non sembrano risparmiare "stoccate" all'accusa. Per quanto siano accusati di istigazione a delinquere e la procura di Torino abbia richiesto gli arresti domiciliari, la richiesta è infatti stata respinta sia dal giudice per le indagini preliminari che dal tribunale del Riesame. Questi gli ultimi sviluppi dell'inchiesta sulla formazione musicale resasi protagonista il 1 maggio del 2022 di una performance decisamente sopra le righe, al Circolo Tunnel di Reggio Emilia. I cantanti si erano presentati con una bandiera delle Brigate Rosse, cantando alcuni brani legati agli "anni di piombo" nei quali avrebbero inneggiato a riprendere la lotta.

Il "no" ai domiciliari: adesso tocca alla Cassazione

“La lotta armata è appena tornata di moda, adesso sono c.... vostri” recita uno dei loro brani, mentre un'altra canzone della P38 citerebbe l'omicidio di Aldo Moro in toni dissacranti. Iniziativa che i familiari dell'ex-presidente del Consiglio vittima delle Brigate Rosse non hanno gradito. Idem dicesi per il figlio di Giovanni D'Alfonso, l'appuntato rimasto ucciso in uno scontro a fuoco con i brigatisti nel 1975, che già lo scorso anno aveva denunciato la band. Secondo la procura torinese, i messaggi veicolati dagli artisti andrebbero ben oltre il linguaggio della musica trap e rappresenterebbero un tentativo di “spronare all’imitazione di quanto esaltato nei testi”. Dopo il "no" ai domiciliari arrivato dal gip, è però arrivato anche quello del Riesame, in quanto sanzionare la condotta del gruppo porterebbe “a concrete conseguenze pericolose proprio per l’ordine pubblico che si vorrebbe tutelare”. I pm hanno quindi fatto ricorso in Cassazione, con il verdetto che dovrebbe arrivare a breve.

La P38 deride la procura