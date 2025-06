Le Iene, parla la madre di Alberto Stasi: chi è Elisabetta Ligabò

Ascolta ora 00:00 00:00

L'incidente probatorio in programma il prossimo 17 giugno potrebbe rappresentare la svolta decisiva per il caso di Garlasco. Tutti gi occhi sono puntati sulle perizie, perché la procura ha deciso di far leva esclusivamente su dati scientifici in questa nuova fase dell'inchiesta. Si riparte dalla traccia genetica mista, con un secondo dna maschile, trovata sulle unghie di Chiara Poggi, e dall'ormai nota impronta 33, che 18 anni fa è stata repertata senza tracce di sangue sulla parete delle scale dove la vittima è stata trovata senza vita. Le Iene, che non hanno mai fermato la propria inchiesta sul caso, nemmeno quando la stessa procura sembrava aver chiuso tutto con la condanna di Alberto Stasi, questa sera presenteranno un nuovo reportage esclusivo dopo quello sul supertestimone.

Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese, due degli inviati del programma di Italia Uno, hanno confezionato un nuovo servizio nel quale hanno inserito un'intervista esclusiva all'avvocato di Andrea Sempio, che in queste settimane non ha fatto mancare la sua partecipazione in tv ma che probabilmente a Le Iene dirà qualcosa di nuovo e utile, ma soprattutto è stata inserita l'intervista alla mamma di Alberto Stasi, Elisabetta Ligabò Stasi, che non ha mai creduto alla colpevolezza del figlio. Le sue parole riapriranno ferite mai del tutto chiuse e sarà necessario attendere la messa in onda del programma questa sera per conoscere i dettagli delle sue dichiarazioni. Solo pochi giorni fa, la donna ha parlato con la stampa, esprimendo la volontà di incontrare la madre di Chiara poggi. Su Andrea Sempio, invece, si era mostrata particolarmente refrattaria: " "Io quella persona non voglio sentirla nemmeno nominare. Di lui non parlo, assolutamente ".

La donna è convinta che si tratti di un errore giudiziario di cui è caduto vittima il figlio, lo ha definito " uno schifo ". Saranno probabilmente questi i temi che verranno toccati nel servizio de Le Iene in onda stasera, dove sarà presente anche la testimonianza di una persona, ormai deceduta, ma mai ascoltata dagli investigatori che indagarono in precedenza.

Nel frattempo, è notizia di queste ore, a famiglia di Chiara Poggi sta valutando se chiedere di estendere i prelievi di dna per il maxi incidente probatorio sul delitto di Garlasco anche a consulenti, periti e carabinieri del Ris che hanno già analizzato i reperti nel corso di 18 anni di indagini e processi.