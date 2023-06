Inchiesta Covid, il tribunale dei ministri archivia Conte e Speranza

Il tribunale dei ministri di Brescia ha archiviato "perché il fatto non sussiste" le posizioni dell'ex premier Giuseppe Conte e dell'ex ministro della Salute Roberto Speranza indagati nell'inchiesta della Procura di Bergamo sulla gestione della prima fase della pandemia in Val Seriana. La conferma arriva dal tribunale di Brescia. " Va innanzitutto detto - le parole contenute nell'atto riportato dall'Ansa - che agli atti manca del tutto la prova che le 57 persone indicate nell'imputazione, che sarebbero decedute per la mancata estensione della zona rossa" ai comuni di Alzano Lombardo e Nembro, nella Bergamasca, "rientrino tra le 4.148 morti in eccesso che non ci sarebbero state se fosse stata attivata la zona rossa ". Il tribunale dei ministri - con un provvedimento non impugnabile - ha accolto così la richiesta della procura bresciana nell'inchiesta sulla mancata zona rossa in Val Seriana e sulla mancata attuazione del piano pandemico. Nell'atto si legge inoltre che " non è configurabile il reato di epidemia colposa in forma omissiva in quanto la norma in questione abbraccia la sola condotta di chi per dolo o per colpa diffonde germi patogenie quindi la responsabilità per omesso impedimento di un evento che si aveva l'obbligo giuridico di impedire risulta incompatibile con la natura giuridica del reato di epidemia ".

Il tribunale ha ritenuto credibile la versione di Giuseppe Conte che ha dato spiegazioni in merito all'accusa chiave della procura. Accusa nata da un appunto dell'ex membro del Cts Agostino Miozzo, anche lui indagato nell'inchiesta e agli atti di questa indagine. È il 2 marzo 2020 ed è passata più di una settimana dall'istituzione della zona rossa a Codogno e negli altri comuni del lodigiano. Miozzo riferisce ai pm che quella sera l'ex premier incontra, in una riunione informale, il presidente dell'Istituto superiore di Sanità Silvio Brusaferro. I contagi stanno aumentando vertiginosamente in Val Seriana, da più parti si invocano chiusure rigide come quelle già applicate nei giorni precedenti in altre zone della Lombardia. Ma Conte decide di aspettare. Un atteggiamento attendista che - secondo l'ipotesi accusatoria iniziale, oggi respinta - avrebbe causato migliaia di morti. Per il tribunale dei ministri invece si tratta di una " ipotesi irragionevole ". Si legge nell'atto: visto che " non risulta che il Presidente del Consiglio Conte, prima del 2 marzo 2020, fosse stato informato della situazione dei comuni di Nembro e Alzano Lombardo, stando all'imputazione " lui " avrebbe dovuto decidere, circa l'istituzione della zona rossa" il giorno stesso. E secondo il tribunale dei Ministri "si tratta, evidentemente, di ipotesi irragionevole".