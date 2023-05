Inchiesta Covid, la procura di Brescia chiede l'archiviazione per Conte e Speranza

La procura di Brescia ha chiesto l'archiviazione per l'ex premier Giuseppe Conte e l'ex ministro della Salute Roberto Speranza nell'inchiesta sulla mancata zona rossa in Val Seriana e sulla mancata attuazione del pi. Lo si apprende da fonti legali. L'avvocato Caterina Malavenda, che difende il leader pentastellato, ha fatto sapere a ilGiornale.it di avere " depositato una memoria lo scorso 22 maggio e di avere appreso che la procura ha depositato un atto sulla vicenda lo scorso 24 maggio ". Ora la parola passa al Tribunale dei ministri che dovrà decidere se archiviare l'inchiesta (provvedimento non impugnabile) o se inviare gli atti al procuratore di Brescia, il quale potrà procedere solo previa autorizzazione delle Camere d'appartenenza.

Lo scorso 10 maggio Giuseppe Conte ha colmato il "vuoto di memoria" che aveva avuto durante il suo primo esame davanti al tribunale dei ministri di Roma. “ Oggi ha commentato la nota informale del pomeriggio del 2 marzo che all'epoca, cioè durante la sit del 12 giugno, non aveva e che non avevano anche i magistrati ", aveva riassunto l'avvocato Malavenda, dopo l'interrogatorio a Brescia. Si parla dell'accusa chiave dei pm all'ex presidente del Consiglio, nata da un appunto dell'ex membro del Cts Agostino Miozzo, anche lui indagato nell'inchiesta e agli atti di questa indagine. È il 2 marzo 2020 ed è passata più di una settimana dall'istituzione della zona rossa a Codogno e negli altri comuni del lodigiano. Miozzo riferisce ai pm che quella sera l'ex premier incontra, in una riunione informale, il presidente dell'Istituto superiore di Sanità Silvio Brusaferro. I contagi stanno aumentando vertiginosamente in Val Seriana, da più parti si invocano chiusure rigide come quelle già applicate nei giorni precedenti in altre zone della Lombardia. Ma Conte decide di aspettare. Oggi la procura per lui e per Speranza ha chiesto l'archiviazione.