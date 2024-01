Casalpalocco, uccise il bimbo col suv: youtuber dei Borderline patteggia, condanna a 4 anni

4 anni e 4 mesi: questa la condanna patteggiata da Matteo Di Pietro, il giovane youtuber del collettivo Theborderline che era alla guida del suv Lamborghini preso a noleggio coinvolto nell'incidente, avvenuto lo scorso 14 giugno a Casalpalocco, in cui morì un bambino di 5 anni e rimasero ferite la madre e la sorellina. Dopo il parere favorevole della procura oggi il gip ha dato l'ok al patteggiamento. Le accuse nei confronti di Di Pietro, presente in aula e visibilmente commosso, sono di omicidio stradale aggravato e lesioni. All'aspirante influencer sono state riconosciute le attenuanti generiche. Come confermato dall'avvocato Antonella Benveduti, Di Pietro non andrà in carcere: "Credo che questa sia una condanna in linea con quelle che sono le finalità del nostro ordinamento: rieducazione e risocializzazione proprie della sanzione penale: dobbiamo appunto vedere una pena rispetto a queste finalità. Sono cardini fondamentali del nostro ordinamento penale previsti dalla Costituzione e davvero importanti nel valutare poi la correttezza di questa pena" .

Secondo il capo di imputazione, lo youtuber "per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia" e "inosservanza delle norme sulla circolazione stradale avendo tenuto una velocità eccessiva (di circa 120 Km/h) su via Di Macchia Saponara in rapporto al limite imposto (50 km/h) e comunque non adeguata alle caratteristiche e alle condizioni della strada urbana percorsa ed all'approssimarsi ad una intersezione, non riusciva ad arrestare tempestivamente il veicolo ed andava a collidere travolgendola contro la parte laterale destra della Smart For Four che proveniva dal senso opposto di marcia ed aveva intrapreso, quando la Lamborghini era a circa 90 metri di distanza, una svolta a sinistra su via Archelao di Mileto, e così cagionava la morte" del bambino e "lesioni personali" alla madre e alla sorella.

Il giovane youtuber "ha espresso le sue scuse, il suo dolore" , ha spiegato l'avvocato Benvenuti: "Ha riconosciuto nuovamente la sua responsabilità, come aveva già fatto nell'interrogatorio e ha espresso anche il suo desiderio di impegnarsi in futuro in progetti che riguardano la sicurezza stradale. Quindi un suo impegno sociale che lui stesso ha definito come 'obiettivo sociale'" . Negli scorsi mesi il ventenne aveva già sottolineato a più riprese il suo dolore per l'incidente e la giovanissima vita spezzata, ribadendo la sua vicinanza alla famiglia del piccolo: "Sono distrutto, la mia vita è rovinata, vorrei tornare indietro ma non è possibile" , il racconto durante l'interrogatorio di garanzia.