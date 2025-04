"Legame eterno": sui social la foto del killer di Giogiò. La mamma del musicista: "Oscurare il profilo"

Ascolta ora 00:00 00:00

Si chiede come è possibile che il carcere consenta una "tale spavalderia" a un killer, Daniela Di Maggio, la mamma del musicista Giovanbattista Cutolo, conosciuto "Giogiò" ucciso il 31 agosto 2023 da un 16enne. Ed è davvero difficile darle torto: si riferisce infatti alla nonna del 16enne condannato a 20 anni di carcere, che sta scontando nel penitenziario di Catanzaro, che ha pubblicato sui social il volto del nipote ripreso durante una video chiamata dal carcere. Il tutto, su Facebook, con tanto di didascalia: "Un legame che durerà in eterno". In effetti, le video chiamate dal carcere con i familiari sono consentite: quel che suona come una mancanza di empatia, secondo i genitori della vittima, è la pubblicazione del viso dell'assassino.

Secondo la mamma di Giogiò, è la terza occasione nell'arco di un anno in cui questo accade. "Questo significa che non c'è attenzione in queste carceri, il killer di mio figlio così non empatizzerà mai con il dolore", aggiunge la mamma di Giogiò. "Mi chiedo il Tribunale di sorveglianza dove sia, la nonna mette in rete videochiamate dal carcere e le fa fare contemporaneamente all'altro nipote detenuto.

Vorrei non vedere più il viso di chi ha ucciso mio figlio almeno per la durata della sua detenzione. Chiedo al capo del Dap, Antonio Sangermano di intervenire subito, la Questura e la Prefettura devono oscurare il profilo".