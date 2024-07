"L'indagine su mafia e appalti fu insabbiata". Pignatone indagato per favoreggiamento

Ascolta ora 00:00 00:00

Sarebbe stato il capo di un sistema che avrebbe aiutato alcuni imprenditori mafiosi a sfuggire un trentennio fa ad alcune indagini. Giuseppe Pignatone, ex procuratore aggiunto di Palermo e poi procuratore a Reggio Calabria e a Roma, risulta indagato dalla procura di Caltanissetta nell'ambito di un'inchiesta giudiziaria sul presunto insabbiamento dell'indagine su mafia e appalti, aperta a Palermo nel 1992 e sulla quale si era concentrata l'attenzione di Paolo Borsellino dopo la morte di Giovanni Falcone, sui rapporti tra gli imprenditori mafiosi Nino e Salvatore Buscemi e il gruppo Ferruzzi guidato da Raul Gardini.

Il magistrato, che adesso presiede il tribunale del Vaticano, si è recato questa mattina nel palazzo di giustizia nisseno per essere interrogato. L'ipotesi di reato è favoreggiamento alla mafia, commesso secondo l'accusa dallo stesso Pignatone - ai tempi pm a Palermo - in concorso con l'ex procuratore Pietro Giammanco (scomparso nel 2018 e considerato "l'istigatore" della condotta). Insieme a Pignatone sono indagati per il medesimo reato anche l'ex sostituto procuratore a Palermo Gioacchino Natoli e il generale della Guardia di Finanza Stefano Screpanti.

Le accuse contro Pignatone e gli altri

La ricostruzione della procura del comune siciliano ruota tutta attorno al fascicolo (trasmesso a Palermo da Massa-Carrara) sulle infiltrazioni di Cosa nostra nelle cave di marmo in Toscana, di cui Natoli chiese e ottenne l'archiviazione nel giugno del 1992. Trentadue anni fa, tra i principali indagati, c'erano Antonino Buscemi e Francesco Bonura, due imprenditori palermitani mafiosi vicini a Totò Riina che poi erano diventati soci del gruppo Ferruzzi.

Secondo l'accusa Pignatone, Natoli, Giammanco e Screpanti (ciascuno nel proprio ruolo) hanno aiutato i sospettati a " eludere le investigazioni ", svolgendo " un'indagine apparente " chiedendo e in particolare l'autorizzazione a disporre attività di intercettazione telefonica " per un brevissimo lasso temporale " inferiore ai quaranta giorni " per la quasi totalità dei target ". Il tutto " solo per una parte delle utenze da sottoporre necessariamente a captazione ". Inoltre, non sarebbero state trascritte conversazioni " particolarmente rilevanti ", da considerarsi " vere e proprie autonome notizie di reato ".

La difesa degli indagati

Lo scorso 5 luglio scorso anche l'ex pm Gioacchino Natoli era stato convocato nella procura del comune siciliano per potere essere interrogato: in quella circostanza si era avvalso della facoltà di non rispondere, riservandosi di chiedere alla Procura un successivo interrogatorio in cui fornire " ogni utile chiarimento ". Anche il generale Screpanti, all'epoca capitano, è stato interrogato e ha risposto alle domande dei pm nisseni. La vicenda era stata ricostruita nel settembre del 2023 davanti alla commissione Antimafia dall'avvocato Fabio Trizzino, marito di Lucia Borsellino.

Nelle audizioni di gennaio e febbraio, Natoli - che ha fatto parte del pool di Falcone e Borsellino - aveva poi difeso il proprio operato, sostenendo di non avere seguito l'intero fascicolo mafia-appalti ma solo quello trasmesso dalla procura di Massa Carrara: le intercettazioni sarebbero state poi archiviate dopo

appena tre mesi dall'apertura dell'indagine perché, secondo l'ex pm, non sarebbe emerso. L'inchiesta "mafia e appalti" sarebbe stata una delle cause della strage di via D'Amelio.