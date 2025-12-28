Leggi il settimanale
Cronaca giudiziaria |La giornalista nei guai

Milioni di euro, bandiere e file pro Hamas, l'inchiesta si allarga. Indagata anche Lano, direttrice di InfoPal

Sequestrata una somma in contanti di oltre 1 milione, presenti non solo nelle sedi di Abspp, ma anche nelle case delle persone perquisite. Il caso: circa 560.000 euro in contanti nascosto in un garage a Sassuolo

L’indagine su Hamas si allarga e colpisce ancora e sono state effettuate 17 nuove perquisizioni sotto la direzione della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Genova, con il coordinamento della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo di Roma, dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza. Nel dettaglio, le perquisizioni personali e locali (incluse le tre sedi dell’Abspp a Genova, Milano e Roma), hanno interessato anche le città di Torino, Bologna, Bergamo, Firenze, Monza Brianza, Lodi, Sassuolo (Modena).

E hanno portato al sequestro di una somma in contanti di oltre 1 milione, presenti non solo nelle sedi di Abspp, ma anche nelle case delle persone perquisite, fino al caso più eclatante: circa 560.000 euro in contanti era stato nascosto in un garage a Sassuolo. Nella casa di uno degli indagati, che conservava anche circa 6.

000 euro, è stata trovata una bandiera di Hamas, oltre a vari opuscoli sul movimento islamista, è stata sequestrata una chiavetta USB contenente anashid (canti corali della tradizione islamica) celebrativi di Hamas. Tra gli indagati ora compare anche Angela Lano, la direttrice di InfoPal, l’agenzia nata nel 2006 e registrata al tribunale di Genova.

