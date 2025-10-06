Neonati sepolti, parla Samuel, ex di Chiara Petrolini: "Mai accorto di nulla"

Si è tenuta oggi - lunedì 6 ottobre - la terza udienza del processo a Chiara Petrolini. Il dibattimento si è svolto presso un'aula in corte d'Assise, a Parma. Nel corso del procedimento, sono state lasciate diverse deposizioni, fra cui quella di Samuel Granelli, l'ex fidanzato della Petrolini. Il giovane è stato ascoltato a chiusura dell'udienza.

Granelli è parso visibilmente sconvolto, e ancora incapace di accettare l'enormità dell'orrore che è avvenuto. Alla presenza della stessa Chiara Petrolini, scortata dai carabinieri, il giovane ha ripercorso il suo passato con la ragazza. I due si sono fidanzati intorno ai 16/17 anni, poi nel 2022 la loro relazione si è interrotta per un periodo. "Quando è scoppiato il caso ci eravamo rimessi insieme dal settembre 2023" , ha chiarito il ragazzo agli inquirenti. "Chiara mi disse che avevano trovato un bambino nel giardino di casa sua, ma non mi disse che era suo".

Granelli, del resto, non ha mai nutrito dei sospetti. Non ha mai pensato che la sua ragazza fosse incinta perché la 22enne era molto brava a nasconderlo. " Era molto presto, eravamo giovani e se lo avessi saputo ne avremmo discusso. Non gli avrei fatto fare quella fine" , ha aggiunto, confermando la propria intenzione di tenere i piccoli, se solo avesse potuto.

Mai un'occhiata a Chiara Petrolini, che invece ha tenuto lo sguardo fisso su di lui. Per quanto riguarda le gravidanze nascoste, il giovane ha ribadito di non essersi accorto di niente. "Usavo raramente contraccettivi, ma non ci siamo mai posti il problema di un'eventuale gravidanza. Non ho mai avuto la percezione che potesse essere in gravidanza, mai un sospetto, non ho mai notato nulla: neanche quando era svestita" , ha dichiarato.

" Credo che il contributo principale sia quello che darà poi la perizia in fondo, perché tutti i contributi, finora, portano tutti allo stesso risultato, di una Chiara insospettabile, una Chiara che non dava

nessun tipo di idea di poter arrivare a degli agiti di questo genere, per cui credo che il contributo maggiore lo darà la perizia", ha affermato, legale che assiste Samuel Granelli.