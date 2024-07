Niente udienza preliminare e perizia psichiatrica: Filippo a processo per l’omicidio di Giulia

Ascolta ora 00:00 00:00

Andrà direttamente a processo per l’omicidio di Giulia Cecchettin, e ha anche rinunciato alla richiesta della perizia psichiatrica. È questa la decisione a sorpresa presa da Filippo Turetta, accusato di omicidio e occultamento di cadavere a seguito dell’uccisione dell’ex fidanzata l’11 novembre 2023, l’abbandono del suo corpo nei pressi del lago di Barcis e la fuga in Germania. L’udienza preliminare con il gup si sarebbe dovuta tenere il 15 e 18 luglio 2024, ma quindi ora non ci sarà.

L’annuncio arriva dall’avvocato difensore di Turetta, Giovanni Caruso, che ha parlato come riporta Repubblica di “ un percorso di maturazione personale del gravissimo delitto commesso, e alla volontà che la giustizia faccia il proprio corso nei tempi più rapidi possibili e nell'interesse di tutti ”. Quanto alla perizia psichiatrica, resta “ ovviamente impregiudicata ogni diversa valutazione della Autorità Giudiziaria ”, ma la difesa non percorrerà questa strada.

La richiesta della perizia psichiatrica per Turetta è da sempre un'eventualità molto discussa da parte dell'opinione pubblica, tanto più che il 22enne avrebbe avuto buone possibilità di ottenerla: Turetta aveva infatti avviato, da un paio di mesi prima dell'omicidio, un percorso di analisi con lo

psicologo della Asl di riferimento. Avrebbe avuto un'altra seduta a metà novembre, ma in quei giorni si stava appunto allontanando dalla presunta scena del crimine con la sua auto, verso la Germania.

