La Cassazione "grazia" la band che inneggia alle Br

La caso della band P38 è arrivato in Cassazione. Il gruppo musicale, che già nel nome richiama un periodo storico oscuro della storia italiana, essendo quella pistola uno dei simboli degli Anni di piombo, è stato "salvato" dai giudici. Lo scorso 30 giugno, infatti, sia l'ufficio gip che il tribunale del riesame, nel capoluogo piemontese, avevano respinto la proposta della procura di disporre misure cautelari. Oggi davanti alla Suprema Corte il procuratore generale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso dei pubblici ministeri subalpini. Stessa richiesta è stata presentata dal collegio difensivo. Oggi, anche la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Perché il gruppo è andato a processo? Dietro c'è la denuncia di un familiare di una vittima delle Brigate rosse, di cui il gruppo canta e al quale inneggia durante i suoi spettacoli e nelle locandine pubblicitarie. Si definiscono un "collettivo musicale" e ufficialmente non si conoscono i loro nomi ma soltanto gli pseudonimi usati pubblicamente, dove si esibivano indossando dei balaclava integrali che lasciano scoperti solo bocca e occhi. I riferimenti di questo gruppo erano ben precisi e circostanziati: andavano dall'Unione sovietica e sfociavano negli Anni di piombo, in particolare il gruppo si è rifatto spesso al gruppo Autonomia operaia, uno dei più attivi nei terribili anni degli attentati terroristici rossi e dei rapimenti. La denuncia contro il gruppo non è partita per un semplice atteggiamento da parte dei ragazzetti ma per testi esplicitamente violenti delle loro canzoni.