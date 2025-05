"Non è lui l'assassino". Quando l'avvocato di Sempio difendeva Stasi in tv

Ascolta ora 00:00 00:00

" Non mi interessa quello che dice Sempio ". A dirlo non è l'avvocato di Alberto Stasi o quello della famiglia Poggi, ma è Massimo Lovati, che è il legale difensore proprio dell'unico indagato. Lovati è un avvocato di lungo corso, che conosce perfettamente le dinamiche della procura e il lavoro che fanno i pm. Ma quelle parole pronunciate in tv, sia in programmi Rai che Mediaset, hanno stupito più di qualcuno, Federica Panicucci compresa, che lo ha intervistato in diverse occasioni per commentare le vicende del caso di Garlasco. E a proposito di Mattino5, il programma condotto dalla stessa su Canale5, sta riemergendo un'intervista dei primi di marzo in cui l'avvocato di Sempio dice parole ben precise in merito all'omicidio di Chiara Poggi.

Nelle ultime ore, Lovati ha dichiarato che a lui quel che dice il suo cliente non interessa. " Non ho avuto il tempo, sono sempre in udienza un giorno qua e un là e Andrea non l'ho piu sentito da quel giorno dove dovevamo fare l'interrogatorio ", ha spiegato poche ore fa l'avvocato. " A parte che non mi interessa quello che dice, evito di sentirlo ", ha proseguito Lovati. Davanti all'obiezione di Panicucci, che ha sottolineato come lui sia il suo avvocato, il legale di Sempio ha risposto molto candidamente: " Che c'entra che sono il suo avvocato, quando avrò bisogno di chiedergli qualcosa glielo chiederò. Adesso non ne ho bisogno per cui non l'ho sentito ". Parole molto simili a quelle pronunciate anche a La Vita in Diretta, dove però ha espresso la sua posizione con ancora più veemenza. Davanti alla domanda della giornalista che gli chiede se lui abbia chiesto a Sempio se fosse mai sceso in cantina, l'avvocato replica con una certa stizza, scandendo le parole: " Non mi interessa ". E quando la stessa giornalista Rai gli chiede della presenza di Sempio a Vigevano il giorno del delitto, come dimostrerebbe lo scontrino del parcheggio, Lovati aggiunge: " Lui ha detto così, io l'ho già detto che non mi interessa quel che dice Sempio ".

I primi giorni di aprile, dopo che è stata data notizia che Sempio è stato indagato nuovamente nel caso del delitto, l'avvocato a Mattino5 ha dichiarato che Alberto Stasi, unico condannato per questo omicidio, " è innocente. Non è mai entrato in casa, non l'ha uccisa lui " a Chiara Poggi.

Quelli o quello che l'ha imbeccato a dire le cose che ha detto, cioè di essere entrato, di aver scavalcato il cancello...

non è lui (Stasi, ndr) e non è Sempio. Per me è stato un sicario

E alla domanda della conduttrice su chi, secondo lui, l'avrebbe uccisa, l'avvocato risponde: "". E al Corriere della sera di questi giorni ha dichiarato che l'assassino "".