Accusato di aver ucciso l'ex miss Campania, a processo pure per truffa

Nuovi guai per Antonio Paolo Foresta, già imputato con l'accusa di omicidio preterintenzionale dell'ex miss Campania Annamaria Sorrentino, sua moglie, morta nell'estate del 2019 precipitando dal balcone di una palazzina mentre si trovava in vacanza in Calabria con il marito e alcuni amici. Il 36enne è stato rinviato a giudizio davanti al tribunale di Treviso con l'ipotesi di reato per truffa assicurativa. Nonostante i due processi pendenti a suo carico, oggi Paolo Foresta, difeso dall'avvocato Fabrizio De Maio del foro di Lagonegro, è a piede libero.

La morte dell'ex miss Campania

Annamaria Sorrentino, 25 anni di Melito, ex miss Campania, morì il 16 agosto del 2019 dopo essere precipitata dal balcone di un appartamento nel villaggio turistico di Parghelia, in Calabria. La giovane si trovava in vacanza assieme al marito, Antonio Paolo Foresta, e due coppie di amici. Tutti i villeggianti, compresa la vittima, erano audiolesi. Sul caso la procura di Vibo Valentia aprì un'inchiesta ipotizzando che non si fosse trattato né di un incidente né di un suicidio. Secondo gli investigatori, infatti, la giovane stava scappando dal marito violento. Sulla base di questa ricostruzione, a ottobre del 2022, Foresta fu rinviato a giudizio con l'accusa di omicidio preterintenzionale. Imputati nel processo, ma per favoreggiamento, anche Gaetano Ciccarelli e Francesca Nero, marito e moglie, che si trovavano in casa quando si consumò la tragedia. Per i magistrati testimoniarono tentando di coprire le eventuali responsabilità del marito di Annamaria.

Il possibile movente

Secondo l'ipotesi accusatoria, Foresta nutriva rabbia e risentimento nei confronti della moglie per la presunta relazione extraconiugale con un ragazzo che, nell'estate del 2019, si trovava in vacanza con la coppia. Il giorno della tragedia, Annamaria, nel tentativo di sottrarsi all'ennesima aggressione da parte del coniuge - pare che l'uomo già in precedenza avesse alzato le mani sulla 25enne - si sarebbe data alla fuga " in direzione del balcone-terrazzo posto allo stesso livello della sala da pranzo - la ricostruzione del pm Corrado Caputo - e, dopo avere attraversato di corsa la porta finestra, avrebbe impattato con violenza contro la balaustra di legno che delimita il balcone alla quale a causa dell’energia dell’urto che la sbalzava verso l’esterno, non riusciva ad aggrapparsi precipitando nel vuoto e sbattendo la testa violentemente la testa sul selciato ".

La lettera di Caputo: "Amavo mia moglie"