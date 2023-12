Omicidio Giulia Cecchettin: così Filippo Turetta potrebbe evitare l’ergastolo

Resta ancora “ fluida ” l’accusa a Filippo Turetta, che ha confessato di aver ucciso Giulia Cecchettin. Ma la difesa del 22enne si gioca tutta sulle aggravanti, a partire da quella su cui l’opinione pubblica ha discusso maggiormente queste settimane: la presunta premeditazione, ancora tutta da dimostrare, cosa che forse potrebbe avvenire in sede processuale.

Il Gazzettino annuncia che i legali di Turetta punteranno sulla preordinazione, in modo da evitare l’ergastolo al loro assistito: qualora infatti fosse riconosciuta invece la premeditazione, l’ergastolo sarebbe la pensa massima in caso di omicidio volontario. Tra l’altro Turetta è accusato anche di sequestro di persona.

La preordinazione consiste nella “ preparazione dei mezzi minimi necessari all’esecuzione ”, ovvero all’assenza di una “ completa e rafforzata volontà ” dell’autore dell’omicidio di commettere il reato, che invece è una caratteristica della premeditazione, insieme a “ radicamento ” e “ persistenza costante ” di un progetto criminale in un “ apprezzabile lasso di tempo ”. Questo è stato stabilito da una sentenza di Cassazione del 2022. Ma naturalmente ogni caso è a sé, quindi non ci sono certezze fino alla fine dei tre gradi di giudizio.

Quello che si sa sull’ultimo appuntamento l’11 novembre scorso con Giulia Cecchettin è che Filippo Turetta avrebbe portato con sé del nastro adesivo acquistato online qualche giorno prima, e anche un coltello. Per cui le domande al momento sono tante. Per esempio: questo materiale può indicare la premeditazione all’omicidio o al solo sequestro di persona? Quanto è un “ apprezzabile lasso di tempo ” in questa vicenda? Quindi: premeditazione o preordinazione?

Come detto, quest’accusa “ fluida ” a Turetta apre al momento diversi scenari. E naturalmente l’aggravante della premeditazione potrebbe non essere la sola da valutare in questo caso. Un’altra possibile aggravante è quella della crudeltà. Alla sua presunta attribuzione potrebbe concorrere il numero di ferite inflitte a Giulia Cecchettin, ma solo nel caso in cui si siano prodotti “ sofferenze e patimenti gratuiti ”.

Al momento proseguono le indagini. Oltre all’autopsia su Giulia e quanto detto da Turetta, in particolare al pm Andrea Petroni - di fronte al gip Benedetta Vitolo aveva solo fornito spontanee dichiarazioni - continuano le analisi. Per la serata di oggi è atteso l’arrivo dalla Germania, dove era stata sequestrata nei pressi di Lipsia, la Fiat Grande Punto nera, che sarà esaminata dai Ris di Parma e potrebbe rivelare nuovi dettagli sulla dinamica dei presunti reati ascritti a Turetta.