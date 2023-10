Sana uccisa per il no alle nozze combinate? I giudici in Pakistan a caccia di prove

Ascoltare testimoni, effettuare sopralluoghi. In altre parole, trovare le prove. È questo lo scopo per cui la seconda settimana di marzo 2024 la corte d’assise di Brescia si recherà a Islamabad, alla volta del Pakistan quindi per dimostrare se quello di Sana Cheema fu omicidio oppure no. L’annuncio giunge dal presidente Roberto Spanò, ma non sono noti i dettagli, a parte che la trasferta interesserà Guido Rispoli e Claudia Passalacqua, ovvero il procuratore generale e la titolare dell’inchiesta, come riporta Il Giorno.

Sana trovò infatti la morte il 18 aprile 2018 proprio in Pakistan: la 25enne italo-pakistana viveva a Fiumicello in provincia di Brescia, aveva un fidanzato italiano e tanti amici, lavorava in una scuola guida. La famiglia affermò che il decesso sarebbe avvenuto per un malore, ma questo non convinse le persone vicine alla donna, persuase che i famigliari volessero obbligarla a un matrimonio forzato, cui lei si sarebbe opposta. E per questo sarebbe stata uccisa alla vigilia del rientro in Italia. L’ipotesi avrebbe trovato sponda nell’autopsia, secondo cui Sana sarebbe morta in seguito ad asfissia meccanica e rottura del collo, non certo per l’“ ipertensione ” di cui ha parlato il padre.

I famigliari, nello specifico Mustafa Cheema e Adnan Cheema, rispettivamente padre e fratello di Sana, hanno dalla loro l’assoluzione, insieme ad altri membri del loro nucleo allargato, avvenuta in Pakistan, a Gujrat, per insufficienza di prove. In tutto c’erano 9 persone rinviate a giudizio, tra cui la madre di Sana. Nel tribunale pakistano Mustafa Cheema aveva infatti affermato: “ La questione del delitto d’onore non c’entra. Sana quando veniva qui in Pakistan ultimamente era agitata e preoccupata, aveva problemi di ipertensione. Certamente io volevo si sposasse, è il desiderio di ogni padre. Ma se le piaceva qualcuno noi non avevamo obiezioni ”.