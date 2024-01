"Stuprò Pamela": la Cassazione conferma l'ergastolo per Oseghale

La Corte di Cassazione ha confermato l'ergastolo, riconoscendo anche l'aggravante della violenza sessuale, nei confronti di Innocent Oseghale, già condannato in via definita per aver ucciso, fatto a pezzi e nascosto in due trolley i resti della 18enne romana Pamela Mastropietro il 30 gennaio 2018 a Pollenza, in provincia di Macerata. I giudici della Suprema Corte hanno dunque respinto il ricorso avanzato dalla difesa dell'imputato che aveva chiesto l'annullamento della condanna decisa dalla Corte di appello di Perugia nel processo bis in merito allo stupro.

L'aggravante della violenza sessuale

ll pusher nigeriano era stato già condannato in via definitiva per l'omicidio della 18enne romana, ma poi la Cassazione aveva inviato gli atti a Perugia per un processo di appello bis in relazione all'aggravante della violenza sessuale. A febbraio 2023 i giudici della Corte d'assise d'appello di Perugia hanno riconosciuto lo stupro condannando l'imputato all'ergastolo. Oggi l'ultimo passaggio in Cassazione che conferma in via definitiva l'entità della pena.

L'udienza di oggi

Nel corso della requisitoria il sostituto pg di Cassazione Francesca Loy ha sollecitato la conferma dell’ergastolo per il 35enne nigeriano definendo " inammissibile " il ricorso della difesa perché " è stata raggiunta la prova logica sulla ricostruzione dei fatti " che " non può essere in alcun modo posta in discussione ". Secondo i legali di Oseghale, che hanno impugnato la sentenza della Corte d'assise d'appello di Perugia, il " percorso argomentativo " alla base del verdetto sarebbe " del tutto illogico e contraddittorio". Motivo per cui hanno chiesto l’annullamento " della parte inerente l'aggravante della violenza sessuale ".

La mamma di Pamela: "Mi aspetto giustizia"

" Mi aspetto giustizia, sono passati 6 anni ", ha detto stamattina la mamma di Pamela, Alessandra Verni, prima di entrare in aula per seguire l'udienza. " Dopo tre gradi di giudizio, che hanno sempre confermato la violenza su Pamela, mi aspetto giustizia anche oggi . - ha ribadito la donna - Alcune indagini non sono state fatte bene, altre non sono andate avanti e vorrei sapere perché. Su questo vorrei chiedere una Commissione di inchiesta alle istituzioni ".

La mamma di Desirée Mariottini

All'esterno del Palazzo di Giustizia, dove si è celebrata l'udienza, c'era anche la mamma di Desirée Mariottini, la 16enne che fu violentata e uccisa in uno stabile abbandonato nel quartiere romano di San Lorenzo tra il 18 e il 19 ottobre del 2018. " Viviamo lo stesso dolore. - ha detto Barbara Mariottini - Viviamo un ergastolo di dolore e ogni giorno ci dobbiamo fare forza per sopravvivere. Sono qui per stare accanto ad Alessandra Spero che sia finalmente fatta giustizia. Le cause aggiungono altro dolore a quello che già viviamo quotidianamente".

