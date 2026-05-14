Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Cronaca giudiziaria

Perché uno scontrino riscrive davvero la Strage di Erba

La prova scovata dalle Iene cancella gli ultimi dubbi dei colpevolisti più accaniti: ecco perché

Perché uno scontrino riscrive davvero la Strage di Erba
00:00 00:00

Di quante Garlasco è lastricata la (mala)giustizia italiana? Dal pantano dell’omicidio di Chiara Poggi emerge un dato abbastanza incontrovertibile: l’ora del delitto è fissata dopo le 9.45 («quando Chiara Poggi era ancora viva», sostiene la perizia dell’anatomopatologo Cristina Cattaneo), per quanto la si possa sfilacciare, sarebbe incompatibile con la presenza di Alberto Stasi a casa della fidanzata Chiara Poggi. Alle 9.36 era a casa sua a scrivere, lo dice la stessa sentenza di condanna. Amen. Ce n’è abbastanza per chiedere la revisione - come correttamente ha anticipato il procuratore capo di Pavia Fabio Napoleone alla Procura generale di Milano - giacché non c’è bisogno di troppi elementi collimanti per scardinare un giudicato. Ne basta uno, inoppugnabile, come l’ora del delitto.

Ora, da 19 anni ormai si discute anche del processo a Olindo e Rosa, condannati in via definitiva all’ergastolo per la strage dell’11 dicembre 2006. Sappiamo che Raffaella Castagna, suo figlio Youssef, sua mamma Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini sarebbero morte tra le 19:55 («Era da poco iniziato il Tg5, dice il testimone oculare Mario Frigerio) e le 20.20, quando il vigile del fuoco volontario Glauco Bartesaghi entra nella palazzina di Via Diaz e davanti all’appartamento di Azouz Marzouk già in fiamme scopre il massacro.
Una delle prove che ha incastrati Olindo e Rosa è lo scontrino del McDonald’s dove avrebbero cenato, porta la data delle 21:45. Era il loro alibi, ma l’orario è stato ritenuto compatibile dagli inquirenti rispetto alle loro confessioni (piene di errori, illogiche e ritrattate, ma tant’è) rispetto alla loro uscita dalla Palazzina del ghiaccio appena dopo la mattanza, quando sarebbero usciti cambiati - senza lasciare tracce di sangue a casa loro, ma solo in macchina (di cui non esiste foto, e vabbè...) senza farsi vedere in una Corte che via via si riempiva, sarebbero andati a Como disfacendosi di armi e vestiti sporchi di sangue in tre cassonetti diversi e poi dopo cena sarebbero tornati.
Ora, sappiamo dalle Iene che: almeno tre testimoni li colloca alle 21:45 nella Corte. È lo stesso orario dello scontrino, come è possibile? Sono presenti quando Carlo Castagna - che nella strage di Erba ha perso moglie, figlia e nipotino - ha un malore e si accascia. Sono le 21:50 o le 22 al massimo, secondo le ricostruzioni di autorevoli giornalisti «colpevolisti». Infine sappiamo che alle 22 la lavatrice di Rosa era appena entrata in funzione. Lo dicono i tabulati energetici di quella sera, con il test della Iena Max Andreetta sulla stessa lavatrice che aveva la Bazzi quella sera.

Le inchieste del Giornale e delle Iene che avevano convinto l’ex sostituto Pg Cuno Tarfusser a chiedere la revisione del processo (non concessa per «falso materiale e ideologico» di Corte d’Appello e Cassazione, a dire della denuncia presentata dallo stesso ex vicepresidente della Corte penale internazionale, finora senza esito) si basano sulla stessa, macabra, concatenazione di fatti incontrovertibili: c’era qualcuno a casa di Raffaella prima della mattanza, la luce è stata staccata prima di quanto dicano Olindo e Rosa; i Ris hanno trovato sangue sugli stipiti della stanza da letto della Castagna, come fosse stata aggredita lì e non sull’uscio come dice la sentenza, alcune prove sono state distrutte nonostante la Cassazione che richiedesse una nuova valutazione; la pista della ’ndrangheta che a Erba spadroneggiava nel mercato della droga è stata scartata frettolosamente; ci sono molti errori nelle indagini dei carabinieri; le ferite dell’ultima vittima sono incompatibili con la ricostruzione della Cassazione secondo cui la Cherubini, nonostante una lesione al muscolo psoas della coscia e le ferite in testa, alla gola e alla lingua, avrebbe salito due rampe di scale perdendo pochissimo sangue senza ingoiarne e gridare «aiuto, aiuto» come dice Bartesaghi in aula; il riconoscimento oculare dello stesso Frigerio potrebbe essere frutto di subornazione, e così via.

Oggi scopriamo che anche una delle prove chiave sarebbe falsa, perché Olindo e Rosa - ma anche la logica - dicono che quello scontrino non può essere lo stesso consegnato al maresciallo Luciano Gallorini la sera della strage e verbalizzato solo 4 giorni dopo. Ma soprattutto che il loro ritorno a Erba alle 21:45 - vale a dire almeno 90 minuti dalla fine della mattanza - è incompatibile con la dinamica descritta nelle confessioni. I legali dei due coniugi annunciano una nuova, probabile, richiesta di revisione.

Basata stavolta non su un parere scientifico, un’inchiesta giornalistica o un’errore procedurale. Ma su uno scontrino che racconta, meglio di tutte le stranezze di questa vicenda, la dimostrazione più plastica del peggior errore giudiziario dal Dopoguerra.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica