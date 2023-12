"Problemi con il video". Sospesa l'udienza del processo a Ciro Grillo & Co.

È cominciata ed è stata immediatamente sospesa, per problemi tecnici, l’udienza a porte chiuse davanti al Tribunale di Tempio Pausania (Sardegna) di Silvia (nome di fantasia), la studentessa italo-norvegese che nel 2019 denunciò Giro Grillo, figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, e i suoi quattri amici genovesi - Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia - per violenza sessuale di gruppo. La giovane tornerà in aula anche domani mattina per sottoporsi al controesame del collegio difensivo.

Chat, video e foto

Nell’udienza di oggi, cominciata con circa un'ora di ritardo per alcuni problemi con la videoregistrazione, potrebbe essere proiettato anche il video girato la notte dei presunti abusi che mostrerebbero momenti di intimità tra Silvia e gli imputati. La studentessa non ha mai visto quel filmato: " Non è ha mai voluto sapere niente - ha precisato nei giorni scorsi l’avvocato Giulia Bongiorno, che assiste la giovane - Un video sconvolgente e non so cosa succederà quando li vedrà ". In aula saranno esaminate anche chat, foto e conversazioni telefoniche intercorse tra i ragazzi nei giorni successivi all’accaduto.

Il racconto di Silvia: "Dopo le violenze ho pensato al suicidio"

Nella scorsa udienza Silvia, tra le lacrime, ha fornito la sua versione dei fatti: " A un certo punto, quella notte, fui costretta a bere della vodka dalla bottiglia. Vittorio (Lauria ndr) mi afferrò con la testa e con una mano mi teneva il collo, con l’altra mi forzava a bere ". Particolarmente drammatico è stato il passaggio in cui la studentessa ha raccontato di aver tentato il suicidio: " Dopo lo stupro di gruppo mi volevo suicidare, - sono state le sue parole - correvo sui binari per farmi mettere sotto da un treno. Oggi faccio atti di autolesionismo e ho disturbi alimentari ".

Le accuse nei confronti Grillo Jr e gli amici