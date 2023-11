"Le chiederanno come era vestita?": Silvia torna in aula per il caso Ciro Grillo

"Le chiederanno come eri vestita?": Silvia torna in aula per il caso Ciro Grillo

È iniziato attorno alle ore 12 di questa mattina, in Tribunale a Tempio Pausania, il controesame di Silvia (nome di fantasia), la studentessa italo-norvegese che ha denuciato Ciro Grillo, figlio del fondatore del Movimento Cinque Stelle, Beppe Grillo, e i suoi tre amici genovesi - Francesco Corsiglia, Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta - per violenza sessuale di gruppo durante una vacanza in Costa Smeralda a luglio del 2019.

Oggi la ragazza dovrà rispondere alle domande degli avvocati dei quattro imputati, pronti a dare battaglia. " Ci saranno tutte le domande dei legali degli imputati e le contestazioni - ha spiegato ai cronisti l'avvocato Gennaro Velle, che difende Corsiglia - È importante valutare la credibilità della denunciante. Il processo si gioca sulla credibilità e l'attendibilità della ragazza. Certamente ci sono elementi di contraddizione rispetto alle dichiarazioni rese dall'altra ragazza e rispetto a elementi ulteriori, a cominciare dai contenuti dei telefoni ".

Avvocato Bongiorno: "Le chiedono come era vestita"

" Quella di oggi è un'udienza nella quale gli avvocati degli imputati, facendo il loro lavoro, stanno facendo una serie di domande di caccia all'errore. Come spesso capita in questi processi, è come se la persona offesa che ha denunciato qualcosa di grave fosse improvvisamente sul banco degli imputati e, quindi, ci sono una serie di domande su come è vestita, sulle precedenti frequentazioni, sulla scuola cattolica, dirette a tratteggiare una personalità che la mia assistita ha sempre respinto ". Lo ha detto l'avvocato Giulia Bongiorno, che assiste la ragazza, in riferimento alle domande che i legali degli imputati stanno facendo alla giovane. " Anche nelle chat la mia assistita ha riferito che in realtà per lei il sesso è sacro - ha prosguito Bongiorno - Ci sono delle chat che sono come le scatole nere degli aerei. Nella scatola nera, cioè, si trova la verità e nella chat lei dice che per lei il sesso è sacro. Una cosa è scherzare, avere atteggiamenti amichevoli, ma a lei dava fastidio quando una norvegese veniva considerata una persona leggera ".

Il presunto bacio tra Ciro Grillo e Silvia

Probabilmente oggi si parlerà anche del presunto bacio tra Silvia e Grillo Jr durante la serata al Billionaire, circostanza che la ragazza ieri ha detto di non ricordare. L'amica, invece, nelle due udienze di settembre, aveva parlato proprio di quel bacio in discoteca: " Non è stata la sola a parlare del bacio, anche un altro testimone che era presente al Billionaire ha visto il bacio ", ha precisato l'avvocato Velle. Quanto ai tempi della sentenza si naviga a vista: " Bisogna ancora sentire i testi di parte civile e i consulenti, prima di arrivare agli esami dei ragazzi (gli imputati, ndr) c'è ancora tempo ", ha concluso il legale prima di varcare la soglia del tribunale.

La deposizione di Silvia: "Dopo lo stupro mi volevo suicidare"

Durante la deposizione di ieri, Silva ha ripercorso quanto accaduto la notte del presunto stupro. "Io volevo urlare ma non ci riuscivo. Volevo gridare ma ero come paralizzata. Non sentivo più il mio corpo, nemmeno le braccia. Non riuscivo a muovermi... ", ha raccontato la giovane in lacrime rispondendo alle domande del procuratore di Tempio Pausania Gregorio Capasso. Particolarmente drammatico e toccante il passaggio in cui la studentessa ha rivelato di aver meditato il suicidio: " Dopo lo stupro di gruppo mi volevo suicidare, correvo sui binari per farmi mettere sotto da un treno. Oggi faccio atti di autolesionismo e ho disturbi alimentari ". Ad assisterla durante l'esame c'erano i suoi legali, gli avvocati Giulia Bongiorno e Dario Romano, che avevano chiesto di proteggere la teste con un paravento durante l'udienza. La richiesta è stata respinta dal presidente del Collegio, il giudice Marco Contu.

