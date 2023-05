Qatargate, Eva Kaili torna libera. Da aprile era ai domiciliari

Eva Kaili torna libera. Da aprile agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, l’ex vicepresidente del Parlamento europeo è stata rimessa in libertà dal giudice istruttore della Procura Federale di Bruxelles essendo venuti meno i motiva della custodia cautelare. La greca, eurodeputata del gruppo S&D, era stata arrestata lo scorso dicembre nell'ambito del Qatargate, l'inchiesta per corruzione volta a influenzare i processi decisionali delle istituzioni europee.

Eva Kaili torna in libertà

“La misura non è più necessaria per il resto delle indagini e ora è libera sotto il controllo giudiziario”, la conferma del portavoce dei procuratori Eric van Duyse ai microfoni del quotidiano Le Soir. Eva Kaili è stata tra le prime personalità politiche coinvolte nello scandalo Qatargate: l’accusa pesantissima di corruzione, riciclaggio di denaro e partecipazione a un'organizzazione criminale. Secondo quanto ricostruito dall’accusa, la greca sarebbe stata coinvolta nel pagamento di ingenti somme di denaro da parte di Qatar e Marocco per influenzare i processi politici comunitari.

L’ex vicepresidente dell’Europarlamento ha sempre respinto le accuse, ma non è mai riuscita a convincere le autorità giudiziarie. Dopo quattro mesi dietro le sbarre, Eva Kaili a metà aprile è passata agli arresti domiciliari con obbligo di braccialetto elettronico e ha potuto riabbracciare la figlioletta. La greca ha continuato a respingere le accuse, promettendo di lottare fino a quando non sarà riconosciuta la sua innocenza: “Se non riesco a convincere la giustizia belga della mia innocenza, non tornerò mai più nel mio Paese d’origine [...] Nel dicembre del 2022, quando sono stata informata dai media delle accuse contro il mio compagno e padre di mia figlia (Francesco Giorgi, ndr), tutto il mio mondo è crollato. Sono passati tempi in cui pensavo di porre fine a questa tortura […] ma il pensiero di mia figlia mi ha sostenuto” , le sue parole in una recente intervista al quotidiano greco To Vima.