"Regione e Comuni non hanno chiesto il risarcimento". Nuova frattura fra Pd e vittime del Forteto?

Si erano costituiti parte civile nel processo sugli abusi nella comunità del Forteto in Mugello, ma non hanno mai proceduto (come invece era indicato nella sentenza di primo grado) a chiedere poi i danni in sede civile agli imputati. E per questa ragione Sergio Pietracito, presidente dell'Associazione vittime del Forteto, ha presentato un esposto alla Corte dei Conti ipotizzando un danno procurato alle casse dello Stato. Questa la controversia che minaccia di aprirsi fra l'associazione e gli enti territoriali toscani coinvolti nella vicenda. Nel mirino di Pietracito sono finiti i Comuni di Vicchio e di Borgo San Lorenzo, l'Unione montata dei Comuni del Mugello e la Provincia di Firenze (ora Città Metropolitana) oltre a Regione Toscana. Il motivo? Stando a quanto riportato dal quotidiano Il Tirreno, gli enti sopracitati si erano come detto costituiti parte civile nel procedimento sul Forteto, ma poi non avrebbero mai avanzato agli imputati la richiesta di risarcimento danni a favore delle vittime.

Uno scontro che rischia peraltro di creare una nuova frattura fra l'associazione e il Partito Democratico, dopo quella nata lo scorso giugno: al tempo del verdetto del tribunale (era il 2015) i Comuni in questione e la Regione erano infatti guidati da giunte di centrosinistra, esattamente come oggi. Del resto, in Toscana la "questione Forteto" torna ciclicamente a far discutere, dalla scarcerazione di Rodolfo Fiesoli dello scorso marzo a causa delle sue condizioni di salute. Sulla carta, quello del Forteto (del quale Fiesoli era fondatore) doveva essere una sorta di centro di recupero fondato nel 1977: aveva sede in Mugello e si occupava della cura e del reinserimento dei minori vittime di violenza. Secondo quanto emerso dalle vicende giudiziarie e da tre commissioni di inchiesta regionali e nazionali, invece, all'interno della struttura furono commessi abusi psicologici e sessuali ai danni di minorenni e disabili, dati in affidamento dal Tribunale dei minori alla cooperativa che gestiva il tutto.