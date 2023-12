Renato Vallanzasca resta in carcere. La difesa alla Cassazione: "Ricorreremo ancora, ha un deficit cognitivo"

Renato Vallanzasca è anziano e ha un "deterioramento cognitivo". Che non solo è irreversibile, ma si è anche aggravato nel corso del tempo. Una situazione clinica molto delicata, che è stata descritta a lungo e nel dettaglio in una relazione medica redatta una quindicina di giorni fa dall'ospedale di Garbagnate milanese, dove spesso vanno i detenuti di Bollate e dove è recluso l'ex protagonista della mala milanese.

Ciò nonostante, la Cassazione ha rigettato con un provvedimento depositato oggi l'istanza avanzata dai suoi difensori di farlo uscire dal carcere - dove sta scontando condanne per quattro ergastoli e 295 anni per omicidi e rapine - con la formula del differimento pena ai domiciliari. Gli avvocati Corrado Limentani e Paolo Muzzi, avevano presentato ricorso contro la decisione del Tribunale di sorveglianza di Milano che, a fine maggio scorso, ha respinto la richiesta dei difensori di differimento pena, con detenzione domiciliare in una struttura adatta, per motivi di salute. E in seconda istanza, avevano chiesto alla Cassazione di disporre una perizia medica super partes per accertare le sue condizioni.

Vallanzasca ha passato oltre cinquant'anni da detenuto. Secondo la relazione dell'ospedale, è affetto da un processo neurodegenerativo primario, e sono altamente compromesse alcune capacità cognitive come la memoria, l'attenzione, la capacità di giudizio e quelle verbali. Non solo la cella non è il luogo più adatto a lui, secondo i legali, ma Vallanzasca dovrebbe stare in una comunità adatta al suo disturbo, ma avrebbe bisogno di "assistenza nel quotidiano".