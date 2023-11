Chef Rubio e i post contro Israele, arriva la condanna: ecco cosa ha deciso il tribunale

Il tribunale di Milano ha condannato chef Rubio a rimuovere un post anti Israele pubblicato su X, ex Twitter, e a risarcire Linkiesta. La notizia è stata confermata dallo stesso volto del piccolo schermo, all'anagrafe Gabriele Rubini, pubblicando la sentenza del giudice e commendando di rispettare il provvedimento del magistrato "anche se non lo condivido" . Nella sua sentenza, il giudice Andrea Manlio Borrelli ha ordinato all'ex conduttore di "Camionisti in trattoria" e "Unti e bisunti" di rimuovere " immediatamente " un post in cui offendeva Linkiesta, accusandola anche di essere " sionista " (in maniera piuttosto offensiva) e minacciando la testata.

Entrando nel dettaglio del caso, in uno dei suoi tanti affondi social, chef Rubio aveva apostrofato gli interessati con il termine di "merd* sioniste", parlando inoltre di "partigiani resistenti" e invitando gli interlocutori a "rispondere del loro supporto ai coloni terroristi ebrei" . Chef Rubio è stato dunque condannato dal tribunale meneghino a risarcire Linkiesta per 2.700 euro. Non si tratta del primo caso che chiama in causa lo chef del piccolo schermo, già indagato - anche recentemente - per le sue esternazioni sui social.

Rispetto il provvedimento del magistrato e vi do esecuzione anche se non lo condivido. pic.twitter.com/lJjun79xGB — Rubio (@rubio_chef) November 29, 2023

Sempre in tema Israele, Chef Rubio qualche mese fa è stato inserito nell'elenco delle persone denunciate da Liliana Segre. La senatrice a vita era finita nel mirino del quarantenne per aver auspicato maggiore severità da parte dello Stato nei confronti dei medici no vax. Questo il tweet della vergogna del personaggio tv: "Molto più severa quanto? Roba da fustigazioni e manciate di sale sulle ferite? Gogna? Vergine di ferro? Giusto per capire i tuoi gusti #Auschwitz #cheschifo". Per la procura di Milano minacce e diffamazione aggravata dall’istigazione all’odio razziale.