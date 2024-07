"Sono innocente". Chi è Giacomo Bozzoli, condannato all'ergastolo per l'omicidio dello zio

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono ancora senza esito le ricerche di Giacomo Bozzoli, 39 anni, condannato all'ergastolo per l'omicidio dello zio Mario Bozzoli, sparito la sera dell'8 ottobre 2015 dalla fonderia di famiglia, a Macheno, che gestiva assieme al fratello e ai nipoti. L'ex imprenditore, destinatario di un'ordine di carcerazione dopo nove anni di libertà, risulta irreperibile da lunedì sera. Proprio ieri pomeriggio c'è stata la pronuncia della Cassazione che ha confermato, rendendola definitiva, la sentenza di condanna a carico dell'imputato.

Le ipotesi sulla scomparsa

Bozzoli non si trovava nella sua casa sul lago di Garda, dove ha la residenza, quando i carabinieri si sono presentati alla sua porta per accompagnarlo in carcere. Non si esclude che possa aver avuto un momento di cedimento dopo la conferma dell'ergastolo e che, quindi, si sia allontanato dall'abitazione in preda alla disperazione. Nell'ipotesi contraria, invece, protrebbe aver scelto di godersi le ultime ore di libertà prima di consegnarsi alle forze dell'ordine. L'ex imprenditore non era presente in aula ieri pomeriggio, per cui la notizia gli è stata comunicata al telefono dai legali. C'era invece il padre, Adelio, che ha sempre sostenuto l'innocenza del figlio.

Chi è Giacomo Bozzoli

Quarant'anni il prossimo 20 luglio, Giacomo Bozzoli lavorava nella fonderia di famiglia a Macheno, in Val Trompia. Secondo la ricostruzione dei giudici della Corte d'assise d'appello di Brescia, l'uomo avrebbe gettato lo zio nel forno più grande della ditta che, alle ore 19.20 dell'8 ottobre 2015, andò in blocco dopo un'anomala fumata bianca. Per certo Mario Bozzoli, la vittima, non uscì mai dall'azienda quella sera. Il movente del delitto sarebbe riconducibile ad alcune acredini tra zio e nipote relative alla gestione dell'azienda.

"Sono innocente"

L'imputato, accusato di omicidio volontario aggravato e distruzione di cadavere, si è sempre professato innocente. In apertura del processo davanti alla Corte d'Assise di Brescia, a dicembre del 2021, Bozzoli aveva rilasciato alcune dichiarazioni spontanee: " Prima di iniziare voglio dire che dirò tutta la verità perché sono innocente - erano state le sue parole - Dirò tutta la verità. Tutti dicono che io e mio zio non avevamo buoni rapporti, ma chissà come mai nessuno ha visto litigare me e mio zio.

Non c'è mai stata nessuna lite con mio, lo devo solo ringraziare perché mi ha insegnato a lavorare". Nei confronti del 39enne non è mai stata emessa alcuna misura cautelare, perché trattandosi di un processo indiziario non c'era il rischio di inquinamento delle prove né i giudici avevano ravvisato il pericolo di fuga.