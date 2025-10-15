Sottrae un milione e mezzo ad ActionAid per ristrutturare casa: nei guai truffatrice seriale

Avrebbe sottratto un milione e mezzo di euro ad ActionAid Italia, tramite un'associazione di volontariato, per ristrutturare casa. È l'accusa nei confronti di una 47enne, con già due precedenti analoghi, per la quale la pm milanese Giovanna Cavalleri ha chiesto la misura degli arresti domiciliari e il sequestro di una cospicua somma di denaro. L'interrogatorio preventivo è stato fissato dalla gip Sonia Mancini per la prossima settimana.

L'accusa

Come riporta il Corriere della Sera i reati contestati all'indagata sono di appropriazione indebita, con connessi reati fiscali, e accesso abusivo a sistemi informatici. La presunta truffa ai danni di ActionAid Italia sarebbe avvenuta tra il 2022 e il 2024, tramite un'associazione di volontariato di cui la donna all'epoca era responsabile amministrativa e di cui perciò possedeva le password di accesso ai conti bancari. Secondo l'accusa, con il denaro incassato la 47enne avrebbe " ristrutturato casa, comprato un’auto, acquistato due box ", saldato "ingentissime rette per la scuola dei figli " e pagato " cospicue somme al suo avvocato ".

La denuncia di ActionAid

Nel 2022 la donna era stata assunta part-time per sostituire una collega in maternità, con il compito di dover gestire la tesoreria dell'associazione. Una volta acquisite le credenziali dell'home banking di ActionAid Italia e della Fondazione realizza il cambiamento", secondo l'accusa, l'indagata sarebbe riuscita a farsi sostituire l'ID con una nuova, all'insaputa di tutti, fornendo poi estratti conto artefatti. La vicenda sarebbe emersa nel 2024, quando i revisori della società di consulenza Pwc hanno segnalato un ammanco, poi quantificato dagli esperti di EY Forensic in 1.488.000 euro. ActionAid Italia, che l'anno scorso ha licenziato e denunciato la donna, due mesi fa ha ottenuto in sede civile il pignoramento della casa sino a 2 milioni a garanzia di risarcimento.

I precedenti

La 47enne ha già subito due processi per episodi analoghi. Nel 2018 è stata condannata a 1 anno e mezzo per una truffa di 540.000 euro ai danni di uno studio di consulenza. Nel 2019 ha ricevuto un'altra condanna a 4 anni e mezzo per una "truffa sentimentale". In quest'ultimo caso, a farne le spese è stata una donna molto facoltosa conosciuta su internet.

per un comune progetto genitoriale

L'indagata era arrivata a fingere di essere affetta da una malattia terminale, e poi di voler sperimentare la fecondazione medicalmente assistita "", riuscendo a spillare alla malcapitata un'ingente somma di denaro: 400.000 euro in totale.