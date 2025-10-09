Stalking al deejay Prezioso: condannata la ex che lo perseguitava

Perseguitato per oltre un anno da una ragazza con cui, per un periodo e a fasi alterne, ha avuto una relazione. Messaggi vocali su whatsapp, richieste di contatto con falsi profili sui social network, veri e propri "blitz" in aeroporto, durante una trasferta e in un centro commerciale vicino casa. È quanto è capitato al re delle consolle italiane degli anni Duemila e produttore discografico Giorgio Prezioso, finito nel mirino della ex fidanzata, mai rassegnatasi alla fine della loro relazione iniziata in epoca pre pandemia. La ragazza, una 32enne di Ravenna, è stata condannata in abbreviato a sei mesi e dieci giorni e 8000 euro di multa. La pena è sospesa ma subordinata a un percorso terapeutico da parte della donna, che era presente in aula durante la lettura del dispositivo. Il deejay noto per il suo "scratch nervoso", da quanto è stato riferito, è rimasto molto provato dalla vicenda, ha sofferto molto ed era molto preoccupato. Ha espresso soddisfazione per la sentenza e per il lavoro dei suoi avvocati dello studio legale Crea -Milan Law Firm, gli avvocati Antonino Crea e Veronica Fumagalli.

Come è stato ricostruito nell'inchiesta del pm Nicola Rossato, da quando i rapporti tra i due si erano interrotti, a marzo di due anni fa, la donna gli avrebbe reso la vita impossibile procurandogli un "perdurante e grave stato di ansia e paura". Lo stalking, ricostruito in un'inchiesta arrivata a conclusione l'estate scorsa grazie al lavoro del pubblico ministero Nicola Rossato, si è articolato in comportamenti sia virtuali che materiali, sempre «ossessivi e persecutori e volti a riallacciare la relazione». Tra gli episodi indicati dall'accusa, l'invio di numerosi messaggi vocali su whatsapp, iniziati subito dopo che Prezioso le aveva detto di non voler più stare insieme a lei. I falsi profili sui social network, ovvero nome e cognome inventati con tanto di foto (fake) creati con lo scopo di seguirlo on line e di fargli sentire la sua voce insistente tramite i messaggi vocali. Si era poi presentata in aeroporto a Linate mentre lui stava per prendere un volo per Cagliari, nella primavera scorsa, e poco dopo si era palesata improvvisamente in un centro commerciale vicino casa dell'artista. Ci sono anche condotte più plateali: nel novembre 2023, la 32enne ha affittato una camera nello stesso hotel di Roma in cui alloggiava Prezioso. E lui, una volta accortosi della presenza della sua ex, ha avuto un diverbio con lei per poi chiamare i carabinieri per farla allontanare.

A dicembre dello stesso anno in una discoteca di Cesenatico si è posizionata davanti alla sua postazione mentre si stava esibendo. Risultato: il manager è stato costretto a chiamare le forze dell'ordine e lo spettacolo è stato interrotto.