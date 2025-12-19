"Stasi andava escluso già nel 2014". La bomba del consulente sul Dna sule unghie di Chiara Poggi

L'incidente probatorio di Garlasco si è concluso senza vincitori né vinti. L'aplotipo Y rinvenuto sulle unghie di Chiara Poggi, riconducibile alla discendenza patrilineare della famiglia di Andrea Sempio non è una prova regina per arrivare alla richiesta di rinvio a giudizio senza ulteriori elementi che, però, al momento non ci sono. È stata comunque cristallizzata l'assenza del Dna di Alberto Stasi sul corpo della vittima, che è un elemento valido per una futura richiesta di revisione. Ma soprattutto, hanno sottolineato dal pool dell'unico condannato con sentenza in giudicato di questo caso, era possibile arrivare a questo risultato già nel 2014. È quanto si legge nelle "osservazioni" alla perizia genetico-forense discussa giovedì al termine dell'incidente probatorio e depositate dai legali di Stasi, firmate dal consulente Ugo Ricci, biologo e genetista, parte del pool difensivo di Stasi.

" Già nel 2024 " il " profilo genetico di Alberto Stasi " doveva " essere escluso quale contributore " alle " tracce " di Dna maschile individuate sui " margini ungueali ", scrive Ricci, esperto della Forensic Genit Unit dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi. A suo avviso, infatti, l'allora perito della Corte d'assise d'appello che condannò Stasi a 16 anni avrebbe dovuto escludere l'ex fidanzato " a prescindere dal metodo statistico " utilizzato oggi e non utilizzabile all'epoca perché il metodo è stato " pienamente riconosciuto dalla comunità scientifica internazionale " solo nel 2015. La ragione di questa conclusione risiede nel fatto che il profilo di Stasi e tutti gli altri soggetti inseriti nell'incidente probatorio, a " eccezione " di quello di Andrea Sempio, sono " del tutto discordanti " già dall'analisi dei tracciati elettroforetici.

Invece, Francesco De Stefano scrisse nel 2014 che a causa della " degradazione " del dna e " verosimile contaminazione ambientale " non poteva fornire una " indicazione positiva di identità " e " né si può escludere " che fosse presente " anche dna riferibile ad Alberto Stasi ". Durante l'esame in Aula, De Stefano a domanda precisa se avesse trovato il dna di Stasi o che non fosse di Stasi rispose " che non era possibile fare alcuna considerazione in tema di identità o di esclusione ". Il dna non fu considerato dalla Corte uno degli elementi per condannare l'oggi 42enne detenuto a Bollate ma se si fosse escluso probabilmente la sentenza sarebbe andata in un'altra direzione.

i reperti delle unghie di Chiara Poggi non erano degradati e dunque ciò aumenta la genuinità dei profili genetici determinati

con l'opinione espressa dal perito Denise Albani e in particolare con il fatto che

utilizzato un metodo di lavoro validato

Ugo Ricci scrive anche che "" e che concorda "" ai tempi non sia stato "".