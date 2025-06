Sterminò la famiglia nel milanese: chiesti 20 anni di carcere per il 17enne

Una pena severissima per il 17enne autore di una delle stragi familiari più efferate che si ricordino negli ultimi mesi. La procura dei minorenni di Milano ha chiesto 20 anni di carcere per il ragazzo che il 31 agosto 2023, a Paderno Dugnano, nel milanese uccise mamma, papà e fratellino di 12 anni. Il giovane è stato ritenuto parzialmente incapace di intendere e di volere. Ma per la procura che si occupa dei reati commessi da persone sotto i 18 anni di età, le aggravanti, tra le quali vi è anche quella della premeditazione, devono prevalere. La semi infermità di mente è stata accertata da una perizia psichiatrica firmata da un esperto nominato dal tribunale. Il processo si svolge con la formula del rito abbreviato, previsto anche per questi reati così efferati solo per i minorenni, e che consente lo sconto di un terzo della pena.

Per questo il procuratore ha chiesto il massimo della pena, che diventa automaticamente 20 anni invece che 30 anni, per via dello sconto di un terzo. Il difensore del ragazzo, l'avvocato Amedeo Rizza, ha chiesto il proscioglimento per incapacità totale: di vizio di mente totale ha parlato l'esperto nominato dal difensore in una consulenza che è agli atti. La sentenza è attesa nel pomeriggio. "Volevo essere immortale, uccidendoli avrei potuto vivere in modo libero", aveva detto il ragazzo a verbale. Il plurimo omicidio, rimasto senza un reale movente, è avvenuto dopo la festa di compleanno del papà. "È stato quella sera che ho pensato di farlo", aveva riferito davanti alla gip Laura Margherita Pietrasanta, dopo l'arresto nelle indagini delle pm Sabrina Ditaranto ed Elisa Salatino, condotte dai carabinieri.

Nella perizia psichiatrica, depositata il 14 marzo e firmata da Franco Martelli, si spiegava che il ragazzo viveva tra realtà e "fantasia", voleva rifugiarsi in un mondo fantastico, che lui chiamava della "immortalità", e per raggiungerlo nella sua mente era convinto di doversi liberare di tutti gli affetti. "Volevo proprio cancellare tutta la mia vita di prima", aveva messo a verbale, parlando di quel "malessere" che durava da tempo, ma che si era acuito in estate, e dicendo di sentirsi "estraneo" rispetto al mondo.

Il Tribunale per i minorenni già nelle scorse settimane ha disposto per il ragazzo cure specifiche in un percorso di recupero psicologico e psichiatrico. Gli altri familiari, tra cui i nonni, sono sempre rimasti vicini al ragazzo.