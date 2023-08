Stupro di Palermo, ora il minorenne torna in carcere

Anche il settimo indagato per lo stupro di Palermo è tornato in carcere. Il minorenne all'epoca dei fatti, che era stato scarcerato dal giudice per "resipiscenza", ossia ravvedimento critico del proprio comportamento, è tornato dietro le sbarre. La decisione del gip di affidarlo a una comunità era stata criticata anche dalla procura, che aveva annunciato un ricorso. In queste ore la decisione del giudice di aggravare per lui la misura cautelare, equiparandola a quella di tutti gli altri sei che hanno partecipato alla violenza di gruppo.

I video recuperati dagli investigatori, infatti, dimostrano che il più giovane del branco ha partecipato attivamente allo stupro ma non solo, perché sarebbe stato anche uno dei più violenti nei confronti della vittima. Essendo stato minorenne all'epoca della violenza, avvenuta lo scorso 7 luglio, ma ora maggiorenne, per la giustizia italiana il giovane va giudicato in quanto minore di 18 anni e per questo motivo la sua pratica non è in mano alla giustizia ordinaria ma a quella dei minori. Ma il ravvedimento e il pentimento, a quanto pare, non possono essere condizione sufficiente per avere un indirizzo di pena diverso rispetto agli altri sei, tutti accusati di violenza di gruppo.

Nel frattempo è stato chiesto l'immediato allontanamento dal carcere Pagliarelli dei sei già dietro le sbarre da parte dell'amministrazione del penitenziario. La richiesta è stata rivolta al Dap, il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, perché i sei non sono bene accetti dagli altri detenuti, tanto che quest'ultimi avrebbero ricevuto diverse minacce. La permanenza in isolamento non garantisce comunque chi avrebbe abusato, in gruppo, di una diciannovenne.