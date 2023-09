Tentò di uccidere la ex, nel '99 uccise un'altra donna: ora lo sconto di pena al serial killer

Sconto di pena per il femminicida Stefano Fattorelli, che invece di 12 anni di reclusione potrà scontarne 8. Questa la decisione presa martedì scorso dal giudice della Corte d'Appello di Venezia.

Chi è Stefano Fattorelli

52 anni, originario del Veronese, Stefano Fattorelli viene arrestato nel maggio del 2022 per aver ferito gravemente la sua ex compagna, Sandra Pegoraro. Il 10 maggio del 2022 l'uomo la raggiunse nella sua abitazione di Padova, sita in via Cafasso 2, zona Arcella, e la aggredì con un coltello. Secondo quanto ricostruito da Il Mattino di Padova, fu una vera e propria notte degli orrori. Fattorelli assalì la donna, colpevole di voler interrompere la relazione, in piena notte. Dopo le grida e gli insulti, cominciarono le botte e poi i fendenti con il coltello, che ferirono Sandra Pegoraro al polmone, al volto e sullo sterno. Non pago, l'uomo trascinò la sua vittima in cucina, dove cercà di rovesciarle addosso della candeggina. Sandra Pegoraro riuscì a salvarsi solo perché il suo aguzzino si dette alla fuga e lei fu in grado di trascinarsi fuori dal suo appartamento, chiedendo aiuto ad alcuni vicini.

Operatrice socio sanitaria presso l'azienda ospedaliera dell'Università di Padova, la donna è miracolosamente sopravvissuta e ora cerca di essere vicina a tutte coloro che hanno attraversato un inferno come il suo. " Buongiorno a tutti... Vorrei formare un gruppo per dare aiuto alle persone che hanno subito abusi come me... In quanto io personalmente aiuto non ne ho ricevuto praticamente in nulla, ho dovuto fare tutto da sola!!! Che ne pensate? Per me la vostra opinione è molto importante ", è il suo invito sui social.

Il precedente

Stefano Fattorelli non era nuovo a simili comportamenti violenti. Arrestato poche ore dopo l'aggressione a Sandra Pegoraro, l'uomo venne sottoposto a identificazione, e durante i dovuti controlli gli inquirenti fecero un'inquietante scoperta. Il 19 novembre 1999 il 52enne uccise l'ex Wilma Marchi, che lo aveva lasciato. Wilma Marchi morì dopo aver ricevuto ben 33 coltellate. Per l'omicidio della donna, Fattorelli venne condannato a 12 anni di reclusione, ma gli fu riconosciuto un vizio parziale di mente. Nel 2007 ottenne la scarcerazione e i domiciliari. E non finisce qui. Nel 2012 il 52enne venne condannato a 2 anni, successivamente divenuti un anno e 4 mesi, per stalking nei confronti di un'altra donna, ossia la psicologa del carcere che lo aveva seguito. Un soggetto pericoloso, dunque. Il fatto che abbia più volte avuto la possibilità di fare del male lascia molto su cui riflettere.

La riduzione di pena