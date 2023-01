"Tutti sapevano, ora urlo". La lettera di Massimo Bossetti dal carcere

" Chi è quel pazzo che chiede insistentemente di poter ripetere l’esame del DNA se fosse coinvolto in un omicidio dove le proprie responsabilità gli si schiaccerebbero addosso come pietre tombali? ". Comincia così la lunga lettera che Massimo Bossetti ha scritto in carcere e inviato al conduttore di "Iceberg", il giornalista Marco Oliva. L'ex muratore di Mapello, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio, torna a parlare dei 54 campioni di Dna che, nel 2019, furono trasferiti dall'ospedale San Raffaele di Milano all'Ufficio Corpi di Reato di Bergamo. " Mi chiedo, perché doverlo asportare da dove era ben custodito in appositi congelatori. - mette nero su bianco - Nessuno mi ha mai preso in considerazione quando ho chiesto di ripetere l'esame ".

La lettera di Bossetti

Massimo Bossetti fu arrestato dopo che il dna di "Ignoto Uno" risultò parzialmente compatibile con il suo profilo genetico. " E’ dal giorno del mio arresto, vergognoso e disumano, - scrive Bossetti nella missiva rilanciata da Dagospia - che chiesi con insistenza durante ore e ore di stressanti interrogatori di poter ripetere questo esame di un dato risultato essere monco e non certo sulla mia appartenenza ". Poi continua: " Lo chiesi ripetutamente durante tutte le fasi processuali implorando, supplicando, chiedendolo in ginocchio fino alla sentenza, ma mai e poi mai, che venissi preso una sola volta in considerazione e concesso nel farlo, rispondendomi solo che il materiale in questione era stato tutto consumato nel corso delle varie consulenze e ritenuto pacificamente inesistente ".

Le 54 provette di Dna