Il "regalo" dei giudici a Vallanzasca: "Potrà usufruire dei permessi premio"

Renato Vallanzasca, protagonista della mala milanese tra gli anni '70 e '80, potrà ritornare ad usufruire dei permessi premio. I giudici del Tribunale di Sorveglianza, hanno accolto l'istanza di opposizione presentata dal pool difensivo dell'ex boss della Comasina, rappresentata dagli avvocati Corrado Limentani e Paolo Muzzi. La notizia è arrivata nel giorno del 73esimo compleanno del "bel Renè", come era stato ribattezzato dalle cronache dell'epoca, in carcere da circa 50 anni.

La sospensione dei permessi premio

Lo scorso febbraio, altri magistrati avevano deciso di sospendere i permessi premio all'ex bandito milanese per una presunta patologia neurologica. A dir loro non sarebbe più in grado di rispettare le prescrizioni relative alla modalità delle uscite per via di un ipotizzato decadimento cognitivo. Nel rigetto i giudici scrivono che potrebbe essere problematico per il detenuto " gestire gli spazi di libertà connessi al beneficio richiesto, in particolare in relazione al rispetto degli orari ". Semplificando il concetto: c'è il rischio che infranga le regole. Di tutta risposta, i legali di Vallanzasca hanno presentato un'istanza di opposizione sottolineando che l'assistito, seppur " certamente " affetto da una malattia neurologica, avrebbe tratto beneficio dalla frequentazione della comunità in cui aveva trascorso gli ultimi anni. Senza contare che, inoltre, durante le libere uscite avrebbe sempre avuto " un comportamento esemplare " - precisano i legali - e dal carcere non sono stati segnalati episodi di natura disciplinare.

"Vallanzasca torni a frequentare la comunità"