Vannacci indagato per istigazione all’odio razziale. La Lega: "Solo medaglie"

Roberto Vannacci "assediato" dalle procure. Il generale dell'esercito risulta indagato a Roma in seguito a delle denunce, presentate da alcune associazioni, relative ai contenuti nel suo libro "Il mondo al contrario". L'ipotesi di reato ravvisata, a quanto si apprende, è quella di istigazione all'odio razziale. L'ex comandante dei parà della Folgore è stato convocato poco fa negli uffici della Digos a Roma per l'elezione di domicilio, difeso dall’avvocato Giorgio Carta, esperto e specialista in diritto militare.

"Non abbiamo ancora gli atti, non abbiamo nulla: ancora una volta apprendiamo notizie" di indagini "dalla stampa", ha commentato a caldo il difensore del generale. Entrando poi nel merito, l'avvocato ha spiegato che, da parte di Vannacci, "l'unica istigazione fatta è quella alla riflessione e alla lettura. Nessuna istigazione all'odio o volontà di indicare la supremazia di una razza rispetto ad altre". Con una punta di sarcasmo, poi l'avvocato Carta ha aggiunto: "anche Galileo Galilei è stato processato per le sue idee ma 300 anni dopo è stato 'assolto'. Speriamo, per dati anagrafici, di risolvere prima questa vicenda prima".

La notizia della nuova indagine arriva a pochi giorni da quella dell'apertura di un fascicolo, sempre a carico di Vannacci, da parte della procura militare per i reati di peculato e truffa. Ora, gli ulteriori accertamenti avviati a seguito di alcune denunce relative ai contenuti del suo chiacchierato libro "Il mondo al contrario", diventato un vero e proprio caso al punto da assurgere a principale argomento di dibattito nelle scorse settimane. In una nota, a commentare la notizia d'indagine è stata la Lega. "Indagini che sono medaglie. Vecchi metodi del vecchio sistema. Avanti generale, avanti insieme, avanti Italia!", ha fatto sapere il Carroccio.

Secondo indiscrezioni, il generale sarebbe in predicato di entrare in politica in vista delle prossime elezioni europee, forse proprio con il partito di Matteo Salvini, che già nelle scorse ore aveva solidarizzato con il militare, parlando di "inchiesta a orologeria".