Villa Pamphili, spunta una nuova ipotesi sul film "fantasma" di Kaufmann

Novità sul caso del duplice omicidio di Villa Pamphili che vede indagato Francis Kaufmann – anche noto come Rexal Ford. Dopo aver acquisito dal Mic i documenti relativi ai fondi pari a 863mila euro in forma di tax credit per la realizzazione del film “Stelle della notte”, i pm di Roma vogliono compiere accertamenti per capire se il denaro sia stato solo deliberato o anche elargito e, in questo caso, a chi.

Si fa strada l'ipotesi di un nuovo fronte di indagine per la Procura capitolina: non è infatti esclusa l’apertura di un nuovo fascicolo, in cui Kaufmann potrebbe anche comparire come parte lesa di una truffa o tentata truffa ai danni dello Stato. Gli inquirenti, dovranno stabilire se i soldi sono stati solo deliberati oppure se sono stati anche trasferiti. In quest'ultimo caso, bisognerà anche capire a chi sono andati e se sono stati commessi reati. Come anticipato, sabato sono stati acquisiti negli uffici della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del ministero della Cultura (Mic) i documenti relativi ai fondi per la realizzazione dell’opera – mai distribuita – di Kaufmann.

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha personalmente accompagnato il personale della polizia giudiziaria nella sede della Direzione generale cinema in piazza Santa Croce in Gerusalemme, accertandosi della trasmissione dei documenti richiesti. Ricordiamo che il progetto cinematografico dal titolo “Stelle della notte” è stato presentato dalla società Tintangel Films Llc per il tramite della società di coproduzione Coevolutions srl, azienda riconducibile al manager italiano Marco Perotti.

Secondo quanto reso noto da “Chi l’ha visto?”, di “Stelle della notte” sarebbe stato girato effettivamente solo il trailer e alcuni spezzoni. È emerso anche il cast di star previsto dal regista: da Harrison Ford a Daisy Ridley, passando per Zach Galifianakis, Joe Pesci e persino lo chef Gordon Ramsay. Poi, nelle versioni successive del progetto, Ford è stato sostituito da Mel Gibson.

In alcune versioni figura anche Isabella Rossellini. Tra le location pianificate, invece, gli scorci romani amati dai turisti americani: le terrazze con vista San Pietro, il Colosseo, Piazza Navona, Trastevere e Castel Sant’Angelo.