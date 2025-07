Visibilia, la difesa di Santanché: "Mail e audio contro di lei sono inutilizzabili"

Le mail e le registrazioni di Daniela Santanchè su cui si basa in larga parte l'accusa di truffa allo Stato per il ministro del Turismo sono inutilizzabili in quanto acquisite violando l'immunità parlamentare: pertanto devono essere escluse dal fascicolo del procedimento. Questa è la richiesta avanzata oggi dai difensori della Santanchè, Nicolò Pelanda e Salvatore Pino, nel corso dell'udienza preliminare davanti al giudice Tiziana Gueli. Il piatto forte previsto per l'udienza di oggi era l'interrogatorio del compagno della Santanchè, Dimitri Kunz, accusato anche lui dello stesso reato per il ruolo che rivestiva in Visibilia Editore. Ma prima che Kunz si materializzasse al settimo piano del tribunale milanese, i difensori del ministro hanno sollevato al giudice l'eccezione che se venisse accolta potrebbe influenzare le sorti del processo.

Nel fascicolo dell'inchiesta, condotta allora dal procuratore aggiunto Laura Pedio, sono inserite infatti le conversazioni che una dirigente del gruppo, Federica Bottiglione, aveva conservato e che ha consegnato ai pm dopo essere divenuta il principale teste d'accusa a carico del ministro. Secondo l'interpretazione della Procura, quelle conversazioni dimostravano la consapevolezza da parte della Santanchè dell'irregolare utilizzo della cassa integrazione Covid a favore di giornalsti del gruppo che continuavano di fatto a lavorare. Ma almeno a partire dal 2018, hanno sostenuto oggi i legali, quelle conversazioni avrebbero potuto venire acquisite solo con l'autorizzazione del Parlamento, che non è mai stata chiesta. E lo stesso vale per le registrazioni di alcune riunioni alla presenza della Santanchè effettuate di nascosto da alcuni giornalisti e acquisite anch'esse agli atti. La Procura risponderà alle eccezioni nel corso della prossima udienza, fissata per il 17 ottobre, poi il giudice Gueli prenderà la sua decisione.



Dopo l'eccezione della difesa è entrato in aula Kunz che si è sottoposto a un lungo interrogatorio incrociato da parte del pubblico ministero, del giudice e dei difensori.

Il compagno del ministro ha spiegato di avere avuto ruoli solo in una delle due società sotto accusa, la Visibilia Editore, di avere sempre saputo che la cassa integrazione era stata chiesta solo al 70 per cento e che comunque ad occuparsi delle domande di sussidio era solo il consulente esterno Paolo Concordia (che nella scorsa udienza ha fornito una versione identica). All'esito dell'udienza del 17 ottobre, a presentarsi per essere interrogata dovrebbe essere anche il ministro Santanchè.