"Vorrei sentirmi speciale". I diari choc di Turetta in cui annotava tutti i dettagli su Giulia

Se quella di Filippo Turetta per Giulia Cecchettin, uccisa l’11 novembre 2023, sia stata un’ossessione sarà il tribunale a deciderlo: la sentenza del prossimo 3 dicembre potrebbe dire se ci siano state effettivamente le aggravanti di premeditazione e stalking che vengono ipotizzate. Ma ci sono dei file digitali che potrebbero avere un peso in questo, oltre naturalmente a un’altra lista, quella ormai nota in cui il 22enne avrebbe elencato oggetti e azioni apparentemente volte al presunto rapimento della coetanea ed ex.

Quarto Grado ha mostrato in esclusiva parte di questi file, presenti sui device di Turetta. Come “ Dove sta seduta ” in cui il giovane annota minuziosamente dove Giulia si sia seduta in aula a lezione, accompagnando scritte a emoji. Ci sono ben 20 liste, ma alcune di queste non sono connesse alla vicenda, e vanno da appunti universitari a barzellette. La maggior parte però sembrerebbe riguardare Giulia.

Nella cartella “ Psicol ” c’è una nota in cui si legge: “ Vorrei essere la sua priorità, essere più considerato […] che mi facesse sentire speciale, almeno qualche volta, non succede mai, mi risponda che sono il migliore in qualcosa. Anche solo per lei. Anche quando provo a farglielo dire si opponeva o devia la risposta ”. Il concetto era stato espresso anche durante l’interrogatorio che si è tenuto al carcere di Verona Montorio 19 giorni dopo il delitto. In quell’occasione Turetta espresse il suo disappunto relativo alle uscite di Giulia con le amiche e le colleghe di studi: “ Volevo esserci anch’io ”.

La cartella “ Cambi del comportamento di Giulia ” è stata aggiornata fino al 3 novembre 2023. Lì si legge, con riferimento alla ex: “ A differenza mia non mi include nella sua vita e mi lascia sempre solo senza invitarmi ”. Turetta, in queste note, lamenta il fatto che Giulia, soprattutto dopo la rottura a fine luglio 2023, cercasse di allontanarlo, ignorasse telefonate e messaggi.

In “ Diario malessere ” Turetta avrebbe scritto: “ Mi sembra di star facendo tutto per nulla, senza una ragione e senza voglia. Sto vivendo per inerzia, non ce la faccio più, sono troppo stanco di vivere ”. L’idea del suicidio sarebbe stata ventilata anche a Giulia, tanto che la 22enne si sarebbe sforzata di restare in buoni rapporti con l’ex per timore di un insano gesto.

Money amore

Cose carine per lei

Ci sono anche altri file, come “” in cui annota i soldi che Giulia gli avrebbe dovuto restituire, oppure “” in cui si vanta di averle portato il budino a mensa o averla accompagnata alla fermata dell’autobus: in questo caso l’ultimo aggiornamento risale all’1 novembre. E chiaramente resta la domanda: questi scritti sono indicatori di stalking e premeditazione? Come detto, sarà la giustizia a stabilirlo.