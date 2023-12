"30 mila bambini venduti dalla Chiesa per l'adozione". Belgio sotto choc

Un’inchiesta destinata a scuotere il Vaticano. Il Belgio è sotto choc per quanto rivelato nel podcast “Kinderen van de Kerk” della testata belga Het Laatste Nieuws: la Chiesa cattolica avrebbe venduto 30 mila bambini all’insaputa delle loro madri. L’indagine condotta dal giornale ha intercettato madri e bambini adottati: una vicenda che si svolge in un arco temporale che va dalla fine della Seconda guerra mondiale fino agli anni Ottanta. Vittime le donne incinte e non sposate, collocate in istituti cattolici e costrette a subire umiliazioni e violenze sessuali.

Secondo quanto ricostruito dai giornalisti, durante il parto, alcune donne sono state sottoposte ad anestesia generale, mentre altre sono state costrette ad indossare una maschera. Una strategia messa a punto per impedire alle giovani di vedere i propri figli. In alcuni casi, i medici avrebbero proceduto con la sterilizzazione. In base alle testimonianze raccolte, alcune donne sono state costrette a mettere nero su bianco la rinuncia al figlio. In altri casi, invece, veniva inventata la morte del neonato.

Un unico obiettivo: vendere i bimbi alle famiglie adottive. In ballo cifre tra i 10 mila e i 30 mila franchi belgi, ossia tra i 250 e i 750 euro. Da vent’anni alla ricerca della madre naturale, la 57enne Debby Mattys ha posto l’accento sulle grandi criticità nel processo di ricongiungimento tra documenti non conservati e file distrutti: "Mia madre aveva 18 anni quando ha avuto una gravidanza indesiderata" . Già nel 2015 la Conferenza episcopale ha posto le sue scuse alle vittime di queste adozioni forzate, ma non è tutto. La Chiesa ha infatti invocato un’indagine indipendente sulle condizioni descritte dalle donne coinvolte.