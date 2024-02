"Altro per la testa". Le scuse del principe William ai Bafta

L'assenza di Kate Middleton ai BAFTA Awards si è fatta notare e non solo perché non era al fianco del principe William. Il primogenito di re Carlo III ha presenziato alla cerimonia di premiazione, che si è svolta domenica alla Royal Festival Hall di Londra, in qualità di presidente dell'organizzazione. Per la prima volta William ha partecipato da solo ai premi a causa della lunga convalescenza post operatoria della principessa del Galles, operatasi di recente all'addome. Il principe ha voluto comunque riservare un pensiero alla moglie, rendendola in qualche modo partecipe dei BAFTA Awards seppure a distanza.

Le parole di William su Kate

Subito dopo avere calcato il red carpet, che precede la serata di premiazioni, il principe William ha avuto uno scambio di battute con Elaine Bedell, ceo del Southbank centre, il complesso dove si svolgono da anni i BAFTA. E subito si è scusato per l'assenza della principessa, ricordando però la sua passione per gli Awards britannici: "Mi dispiace, Katherine non è qui. Lei ama i Bafta". Conversando per alcuni minuti con Bedell, il principe William ha ammesso di non avere seguito con particolare attenzione le ultime uscite cinematografiche a causa dei recenti problemi di salute avuti dalla moglie Kate e dal padre, re Carlo. "Tutti i film che vedo, Kate li vede insieme a me", ha svelato il figlio del monarca inglese, facendo poi un'amara confessione: "Quest'anno ne ho guardati meno, ho altre cose per la testa".

La serata e il tweet di William

Concludendo la conversazione con Elaine Bedell, il principe William ha poi ammesso di non avere visto molti dei film nominati ai BAFTA Awards, proprio a causa dei problemi di salute avuti da Kate. "Ho fatto il minimo che abbia mai fatto prima. Con mia moglie è stato un po'...", ha dichiarato il figlio di re Carlo lasciando in sospeso la frase e concludendo: "Spero di recuperare. Farò la mia lista di film stasera". Fino all'ultimo la partecipazione del futuro Re d'Inghilterra era rimasta in sospeso proprio a causa dei problemi di salute della consorte e del Sovrano. Ma dopo la conferma il principe William si è presentato all'evento sorridente e affabile, pronto a scambiare battute con il pubblico e con gli attori presenti alla cerimonia di premiazione, che ha visto triongare . A fine serata, dopo avere assistito all'evento in platea accanto all'attrice Cate Blanchett, il principe ha ringraziato tutti per la serata: "Che notte! Onorato di essere presente alla più grande celebrazione del Regno Unito dell'eccellenza globale nel cinema".