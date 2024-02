Il principe William per la prima volta da solo ai BAFTA Awards

Per la prima volta in quattordici anni, cioè da quando il Principe William è il presidente della British Academy of Film and Television Arts, Kate Middleton non sarà al suo fianco ai BAFTA Awards. Tra poche ore alla Royal Festival Hall di Londra si svolgerà l'annuale cerimonia - che ogni anno premia il meglio del cinema e della TV - e William si presenterà da solo sul red carpet della 77esima edizione.

La partecipazione del principe William ai BAFTA 2024 era tutt'altro che scontata a causa dei problemi di salute avuti dalla principessa del Galles che, il 17 gennaio scorso, si è sottoposta a un delicato intervento all'addome. La convalescenza della consorte aveva costretto il primogenito di re Carlo a prendersi una pausa dagli impegni pubblici per rimanere vicino ai tre figli e a Kate. Almeno fino a una settimana fa, quando William è stato costretto a tornare ai suoi impegni istituzionali per sopperire all'assenza forzata del re, che sta combattendo la sua battaglia contro un tumore. L'incertezza sulla sua partecipazione ai BAFTA è svanita però nella tarda mattinata di sabato 17 febbraio, a poche ore dalla cerimonia a Londra, quando è arrivata la conferma ufficiale sulla sua partecipazione. "Ciò precede un ritorno più completo ai doveri pubblici per William dopo l'operazione della Principessa del Galles il mese scorso", ha fatto sapere il Daily Mail.

L'assenza della principessa Kate si farà però sentire. Da anni, infatti, lei era una delle più attese sul red carpet grazie al suo stile e all'eleganza innata, che l'ha sempre resa protagonista di questo e altri eventi. Lo scorso anno sorprese tutti indossando lo stesso abito sfoggiato nel 2017 - firmato dallo stilista Alexander McQueen - e cambiando solo alcuni accessori. Mentre nel 2018 si presentò al braccio di William quando era incinta del terzogenito, Louis. Per cause di forza maggiore, quest'anno William dovrà fare a meno della sua spalla e in molti pensano che, in occasione del tradizionale discorso di apertura della serata, farà riferimento alle condizioni della consorte e del padre, re Carlo III. Per quanto riguarda invece gli Awards, in concorso ci sono cinque pellicole che si contenderanno il premio per il miglior film: Anatomy of a Fall, The Moon Killers, Oppenheimer, Poor Creatures e Those Who Remain. Sul red carpet sono attesi personaggi del calibro di Emma Stone, Bradley Cooper, Carey Mulligan, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Rosamund Pike, Ryan Gosling e Ayo Edebiri.