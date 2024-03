"Felice e rilassata". Kate avvistata insieme a William: cosa stava facendo

Dopo la fotografia che la ritraeva in auto con la madre Carole, lo scorso 4 marzo, Kate Middleton sarebbe stata di nuovo vista in pubblico nei dintorni di Windsor. Forse, finalmente, la principessa sta tornando alla sua normalità, anche se un ritorno ai doveri ufficiali sembrerebbe piuttosto lontano.

Kate in un negozio

Kate starebbe riprendendo lentamente le sue abitudini. Nella serata del 17 marzo il Sun ha riportato una buona notizia: lo scorso 16 marzo la principessa sarebbe stata avvistata da diversi testimoni mentre faceva la spesa nel suo negozio preferito, il Windsor Farm Shop, situato vicino all’Adelaide Cottage di Windsor dove vive con la famiglia. A quanto pare accanto a lei c’era il principe William.

Le persone che l’avrebbero riconosciuta sostengono che avesse un aspetto “felice, rilassato e in salute” . Uno ha aggiunto: “Dopo tutti i pettegolezzi che ci sono stati ero sorpreso di vederli. Kate era a far spesa con William e sembrava felice, in forma. I bambini non erano con loro ma è un buon segno che lei stia bene abbastanza da fare un salto al negozio”. Tutto il contrario delle speculazioni fatte nelle ultime settimane su Internet e delle teorie di complotto più fosche.

Secondo la ricostruzione del Sun lo scorso fine settimana William e Kate avrebbero lasciato la loro residenza anche per andare a vedere i figli, impegnati in appuntamenti sportivi. Si tratterebbe, (compresa la passeggiata in auto con Carole Middleton) delle prime uscite della principessa dall’intervento dello scorso 17 gennaio e, per la verità, dallo scorso Natale, poiché gli ultimi scatti che la ritraggono risalgono proprio al 25 dicembre 2023. Tuttavia non esistono foto dei principi di Galles né al Windsor Wood Farm, né con i bambini, poiché pare che la coppia abbia chiesto il rispetto della privacy (e visti gli ultimi problemi avuti dalla principessa con le fotografie forse, per il momento, sarebbe meglio così).

Occhi puntati sul 17 aprile 2024

Il nuovo avvistamento di Kate è di certo una notizia incoraggiante. Non è improbabile che qualche complottista social metta in dubbio la sincerità dei testimoni oculari, data l’assenza di fotografie della principessa nel negozio. Sarebbe davvero bizzarro e inutile, però, se un gruppo di persone si fosse messo d’accordo per raccontare una storia simile, che potrebbe essere smentita senza grandi sforzi dalle fonti ufficiali.

La foto di Kate con Carole, così come l’avvistamento al Windsor Wood Farm fanno ben pensare per il futuro ritorno ai doveri ufficiali della principessa del Galles. Secondo gli esperti, però, dovremo aspettare ancora. Tom Bower è certo che la convalescenza potrebbe durare “mesi e non settimane” , perché Kate “è stata seriamente malata” .

Ora gli occhi di tutti sono puntati al prossimo 17 aprile, quando i piccoli George, Charlotte e Louis termineranno le vacanze di Pasqua. Potrebbe rappresentare un’ottima occasione per il ritorno di Kate. Secondo il Telegraph non è escluso che la futura Regina partecipi alla funzione religiosa di Pasqua, che si terrà nella Cappella di San Giorgio a Windsor. Per ora Kensington Palace tace e a noi non resta altro da fare che attendere.