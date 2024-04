Accoltellamento in Russia: governatore di Murmansk in terapia intensiva

Ascolta ora: "Accoltellamento in Russia: governatore di Murmansk in terapia intensiva"

Nuovo fatto di sangue in Russia. Il governatore della regione di Murmansk Andrei Chibis è stato accoltellato allo stomaco dopo un incontro con gli abitanti della città d Apatity. Secondo i media locali, l’aggressore è Aleksandr Bydanov, un lavoratore del settore ferroviario nato nel 1981 e con a suo carico accuse precedenti.

Il governatore è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico che, stando a quanto riferito dalle autorità regionali, è durato più di un’ora. “ Le condizioni sono gravi, è in terapia intensiva. In effetti, è stato molto fortunato che l'aorta non sia stata colpita, quindi ulteriori cure avranno luogo in terapia intensiva ”, ha spiegato il primario dell'ospedale Apatity-Kirov, Yuri Shiryaev. Dopo l’operazione, il governatore ha pubblicato un video in cui ha ringraziato i medici e ha detto di sentirsi bene.

Per quanto riguarda la successione degli eventi, la rappresentante dell’ufficio stampa del governatore Liliya Sechkina ha riportato alla Tass che Andrei Chibis si era recato alla Casa della cultura di Apatity, dove “ si è svolto un incontro con la cittadinanza. All’uscita dal centro ricreativo, un uomo gli è corso incontro e lo ha pugnalato ”. L’aggressore è stato fermato da un impiegato locale della Rosgvardia, che lo ha ferito con la sua arma di ordinanza prima di arrestarlo. Secondo l’interlocutrice dell’agenzia, il capo della regione non è mai stato in pericolo di vita e nei momenti immediatamente successivi all’aggressione era cosciente. “ È salito lui stesso sull’auto. Prima di entrare in sala operatoria, ha parlato e ha risposto a tutte le domande. Si è comporta in modo molto coraggioso e allegro ”, ha affermato.

Il Comitato investigativo della Federazione dovrà ora determinare le cause dell’aggressione. Stando a quanto riportato dalla Tass, Aleksandr Bydanov ha dichiarato di aver compito il gesto per ostilità personale nei confronti del governatore, nonostante non lo conoscesse direttamente. La sua versione è attualmente al vaglio degli inquirenti. Vi è anche l’ipotesi che dietro all’accoltellamento ci siano motivazioni politiche. Andrei Chibis, infatti, è membro del partito “Russia Unita” di Vladimir Putin. Un’altra pista potrebbe essere il risentimento legato ad alcune sue politiche, in particolare il suo sostegno all’inasprimento delle pene per il ritardo nei pagamenti dei servizi abitativi e comunali.

La procura regionale ha intanto avviato un procedimento penale per tentato omicidio ed è stata prevista una ricompensa per la guardia che ha effettuato l’arresto.