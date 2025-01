Un aereo contro la Torre Eiffel: la pubblicità della Pakistan Airlines che ricorda l'11 settembre

L'immagine pubblicitaria di PIA (Pakistan International Airlines)

In questi giorni sta facendo molto discutere una recente immagine pubblicitaria diffusa dalla compagnia aerea Pakistan Airlines: nel post diffuso via social, infatti, si vede un aereo della PIA (Pakistan International Airlines) puntare dritto verso la Torre Eiffel, massimo simbolo della Francia.

Quella che voleva essere un'immagine promozionale, è stata subito aspramente criticata, perché in molti hanno visto in quella raffigurazione un richiamo agli orrori dell'11 Settembre, quando due aerei vennero fatti schiantare contro le torri Nord e Sud del World Trade Center.

In realtà, la Pakistan International Airlines voleva soltanto annunciare la ripresa dei voli verso l'Europa. Un permesso ottenuto dopo ben quattro anni di blocco dovuto a questioni di sicurezza. L'Ue, infatti, aveva inserito la compagnia nella black list. Come simbolo per l'Europa è stata scelta la Torre Eiffel, accompagnata dal messaggio " Paris, we're coming today ", ossia " Parigi, oggi arriviamo ". Immagine e messaggio, tuttavia, sono stati interpretati in ben altro modo, tanto che sul web si è scatenato un vero e proprio putiferio.

Le critiche sono arrivate addirittura dal Pakistan, dato che Omar R. Quraishi, esperto di pubbliche relazioni ed ex consigliere politico pakistano ha commentato su X: " L'idiota che ha progettato questa grafica non ha visto un aereo PIA diretto alla Torre Eiffel? Uno dei monumenti simbolo d'Europa. Non sanno della tragedia dell'11 settembre, in cui sono stati usati aerei per attaccare edifici? Non pensavano che questo sarebbe stato percepito in modo simile? Non sanno che PIA è una compagnia aerea di proprietà di un Paese spesso accusato di sostenere il terrorismo? Davvero senza parole".

Tante le reazioni indignate. "È una minaccia? ", è stata una delle domande più ricorrenti. Altri, invece, se la sono presa con gli ideatori dell'immagine pubblicitaria: "Chi ha pensato fosse una buona idea? Ma chi è il vostro responsabile del marketing? ". E, ancora: "Il peggior annuncio di sempre. Sembra che stiate cercando di far volare un aereo contro la Torre Eiffel ". " Hanno già perso Notre Dame una volta - ora si portano via la Torre Eiffel?" , ha commentato amaramente un utente.

Insomma, non proprio un buon modo di riprendere la rotta verso l'Europa.

Dopo uno stop di, l'Agenzia per la sicurezza aerea dell'Ue ha revocato il divieto nei confronti della PIA, permettendole di tornare a solcare i cieli europei. Come inizio, però, non è dei migliori.