L'aereo "rimbalza" sulla pista: la manovra del pilota in atterraggio

Momenti di panico a bordo del volo SK-2901 di un aereo della Scandinavian Airlines (Sas) decollato da Stoccolma con destinazione l'aeroporto Funchal nell'isola di Madeira, in Portogallo: in fase di atterraggio uno dei motori ha avuto un'anomalia e dopo aver bruscamente toccato la pista per pochi istanti, il pilota ha deciso di effettuare la classica "riattaccata" tornando in quota ma atterrando in un altro scalo.

Cosa è successo

Le immagini del video che abbiamo allegato sono molto esplicative circa l'evento che, fortunatamente, si è concluso senza conseguenze: il perché l'areeo abbia toccato violentemente terra è dovuto al wind shear, ossia il cambiamento della direzione e dell'intensità del vento in maniera repentina. Quel rimbalzo, che si vede chiaramente sulla pista, ha causato lo stallo del compressore del motore sinistro e la conseguente anomalia. I piloti hanno quindi effettuato una riattaccata decidendo di dirigersi verso l'aeroporto di Las Palmas, isola spagnola di Gran Canaria, dove l'aereo è atterrato senza ulteriori incidenti sulla pista 03L circa 90 minuti dopo.

Il racconto dei testimoni

Un passeggero ha riferito al sito web The Aviation Herald che dopo aver toccato "bruscamente" la pista, il capitano ha successivamente indicato di aver incontrato windshear ma che il motore sinistro (Leap) emetteva insoliti "fumi" in seguito alla riattaccata. La compagnia aerea, con una nota, ha confermato il problema al motore che ha fatto propendere per il dirottamento precauzionale a Las Palmas il cui scalo è dotato di strutture migliori per la manutenzione dei velivoli.

Perché Madeira è pericoloso

L'aeroporto di Maderia, da poco intitolato al cittadino più illustre della piccola isola portoghese, Cristiano Ronaldo, è molto famoso tra i piloti per le avverse condizioni meteo che spesso si verificano a causa della sua collocazione tra l'Oceano Atlantico e le colline sovrastanti. Per queste ragioni è spesso il vento a creare i pericoli maggiori come avvenuto per l'aereo della Scandinavian Airlines. " Aggiungo che Funchal fa parte di un piccolo elenco di aeroporti potenzialmente molto impegnativi a causa del forte wind shear ", sottolinea un utente che ha commentato l'accaduto.