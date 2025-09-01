Afghanistan in emergenza: devastante terremoto di magnitudo 6

Questa notte un violento terremoto di magnitudo 6 ha colpito l’Afghanistan orientale, devastando intere comunità. I distretti più colpiti sono Nurgul (Kunar), Kuz Kunar e Dar-e-Noor (Nangarhar). Tra i villaggi più danneggiati: Masood, Wadir (Ghazi Abad), Shomash, Arit e Sohel Tangi.



La ONG Nove Caring Humans è una delle pochissime presenti in questi territori, dove l’accesso è difficilissimo e gran parte della popolazione vive già in condizioni di estrema povertà. Lo staff fortunatamente è salvo, ma si trova di fronte a bisogni enormi e urgenti. Le comunicazioni sono parzialmente interrotte e la situazione sul campo è drammatica. Il numero di morti e feriti continua ad aumentare e la maggior parte delle vittime si trova nella provincia di Kunar, dove le strade sono ancora bloccate e gli aiuti governativi vengono consegnati solo con l'elicottero. Molti villaggi restano completamente isolati: per raggiungere alcune zone i soccorritori devono camminare per ore.

“Gli ospedali sono al collasso, manca sangue. Molti feriti sono ancora sotto le macerie. Alcuni villaggi non sono ancora stati raggiunti.

Le scosse continuano, la gente è terrorizzata e ha un bisogno disperato di cibo, acqua e medicine. Stiamo lavorando senza sosta per salvare vite. Facciamo appello a chiunque possa sostenere questo intervento ogni aiuto è prezioso”. L’appello di Susanna Fioretti Vice presidente Nove Caring Humans.