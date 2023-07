Alabama, arriva la nuova sfida mortale: il salto dalla barca in corsa provoca 4 morti

L'ennesima sfida lanciata sui social ha portato alla morte di quattro persone in Alabama, Stati Uniti. La competizione consiste nel lanciarsi da un motoscafo mentre l'imbarcazione sfreccia a tutta velocità, provocando la caratteristica schiuma generata dai motori. Un vero e proprio salto nel vuoto, perché il rischio è altissimo. Infatti, purtroppo, non sono mancate delle vittime.

Fortunatamente questo tipo di sfida ancora non è arrivata nel nostro Paese, ma il rischio di emulazione è altissimo, ecco perché occorre fare grande attenzione e informare soprattutto i ragazzi dei pericoli.

Il salto nella schiuma

La chiamano "boat jumping challenge". La sfida prevede che, proprio nel momento in cui il motoscafo acquista velocità, il partecipante alla competizione si getti nella schiuma formatasi dai motori posteriori. Tutto ovviamente viene registrato e poi postato sui social.

In Alabama, fanno sapere le autorità locali, sono già morte quattro persone negli ultimi mesi. Cosa ha provocato i decessi? A quanto pare è il violento impatto con l'acqua, che in certi casi provoca la rottura immediata dell'osso del collo, con consegue annegamento.

" Negli ultimi sei mesi abbiamo avuto quattro annegamenti facilmente evitabili ”, ha dichiarato il capitano Jim Dennis della Childersburg Rescue Squad al WPDE, come riportato dal Daily Mail. " Stavano facendo una sfida su TikTok. È dove sali su una barca che va ad alta velocità, salti giù dal lato della barca, non ti tuffi, salti prima a piedi e ti pieghi semplicemente nell'acqua. I quattro di cui parliamo, quando sono saltati fuori dalla barca, si sono letteralmente rotti il collo. Praticamente sono morti all'istante ".

L'appello delle autorità

Il pericolo è altissimo e sono stati tanti gli appelli delle autorità degli Stati Uniti. L'invito, specialmente rivolto ai più giovani, è quello di non partecipare a certe sfide. Le conseguenze potrebbero essere davvero gravissime.

A rendere ancor più sconcertante questa vicenda, è che a partecipare alla sfida siano state anche persone adulte, che dovrebbero, almeno in teoria, essere più consapevoli dei pericoli. Eppure il primo a perdere la vita a causa di questo "gioco" è stato un uomo di mezza età, padre di tre figli. La sua morte in diretta è stata filmata dalla moglie.

L'incidente più recente in Alabama è avvenuto lo scorso maggio. Anche in quell'occasione è morto un uomo adulto. Secondo WPDE, il filmato è stato girato sul lago Norman, nella Carolina del Nord. Nel video si vedono ben cinque persone che saltano e si tuffano in acqua.