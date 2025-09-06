Amanda Knox dal palco comico: "La maternità più dura dei 4 anni di prigione in Italia"

Amanda Knox torna a far parlare di sé e a scatenare polemiche. Dopo i malumori dovuti alla serie tv - da lei prodotta - The Twisted Tale of Amanda Knox, ossia "Il racconto alternativo di Amanda Knox", la 38enne statunitense ha sconvolto tutti con una serie di battute a dir poco infelici. La donna, infatti, ha deciso di tentare anche con la comicità, peccato per gli argomenti da lei proposti.

Stando alle ultime notizie che arrivano dall'estero, la Knox ha partecipato al Tacoma Comedy Club di Washington, improvvisandosi comica. Evidentemente tenersi lontano dai riflettori risulta difficile all'ex studentessa, condannata e poi assolta per l'omicidio di Meredith Kercher. Salita sul palco, la 38enne si è messa a fare battute sulla sua esperienza in carcere, rievocando quel periodo. Naturalmente questo intervento ha lasciato in molti basiti. Solo per fare un esempio, la Knox ha paragonato la maternità alla vita in carcere. " Essere mamma è più difficile che stare quattro anni in prigione" , ha dichiarato.

Non paga, l'americana ha tirato in ballo anche la figlia, spiegando di aver inventato un gioco con lei, il "Mommy goes to Italy", ossia "Mamma va in Italia". Il gioco prevede che la figlia, aggrappata alle sbarre del parco giochi, si metta ad urlare: "Let me out!!! " (" Fatemi uscire "). Cosa ci sia di divertente in tutto questo, solo la Knox potrà spiegarlo. Forse il suo è un tentativo di sdrammatizzare e andare avanti dopo l'esperienza vissuta. Di sicuro non hanno apprezzato i familiari di Meredith Kercher, che già non hanno gradito la serie tv mandata in onda su Disney+.

In tanti, comunque, non hanno apprezzato l'idea, biasimando Amanda Knox per aver trasformato in materiale da cabaret un omicidio.

Polemiche e critiche sono arrivate sia dagli spettatori che dai commentatori del Tacoma Comedy Club di Washington, non apprezzando il tipo di comicità.

La Knox, tuttavia, pare determinata a portare avanti la sua narrazione, con serie tv e spettacoli come quello da poco proposto.