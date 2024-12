American Airlines, stop a tutti i voli per problemi tecnici

Ascolta ora 00:00 00:00

Tegola per milioni di americani. American Airlines ha annunciato lo stop a tutti i voli per un grave “problema tecnico”. La compagnia a stelle e strisce è costretta a tenere a terra tutti i suoi aerei per un malfunzionamento non meglio specificato che ha interessato l’intero sistema. Un danno considerevole, considerando che siamo alla vigilia di Natale e, secondo le stime, quaranta milioni di statunitensi sono in viaggio.

"Stiamo riscontrando un problema tecnico con tutti i voli American Airlines" , si legge in una nota della compagnia aerea. "La vostra sicurezza è la nostra massima priorità, una volta risolto il problema, vi faremo arrivare a destinazione in tutta sicurezza". American Airlines ha aggiunto che "il team sta lavorando per risolvere il problema in modo che possiate tornare in tutta sicurezza dalla vostra famiglia" .

American Airlines non ha rilasciato ulteriori informazioni e non ha risposto alle domande poste dalle agenzie statunitensi.

“a livello nazionale”

La conferma dello stop ai voli è arrivata dalla, che in una nota ha certificato la sospensioneper gli aerei della compagnia e per le varie compagnie aeree sussidiarie.