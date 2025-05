Archie compie 6 anni, la dedica di mamma Meghan, ma non c'è pace per i Sussex: "Carlo furioso"

Ascolta ora 00:00 00:00

Non accennano a placarsi le polemiche seguite all'intervista rilasciata da Harry alla Bbc poco dopo la sconfitta in tribunale per la questione scorta: anche un lieto evento come il sesto compleanno del figlio Archie, celebrato sui social da mamma Meghan, passa in secondo piano rispetto alla grande frustrazione espressa agli amici da Re Carlo per l'accaduto.

Il primogenito dei Sussex, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, è stato festeggiato in famiglia, come spiegato da Meghan, che ha voluto ringraziare tutti i partecipanti all'evento con un post su Instagram. "Nostro figlio. Il nostro Sole" , ha scritto Meghan sotto una foto che ritrae Archie affacciato a una terrazza dinanzi a un caldo tramonto sul mare: ovviamente il bimbo è di spalle, come accaduto in altre circostanze, per tutelare la sua privacy, un elemento a cui Harry e Meghan stanno molto attenti, in particolar modo proprio sui social network.

Meghan Markle viola gli accordi con Elisabetta II: bufera sulla duchessa di Sussex

"Buon sesto compleanno ad Archie" , prosegue il post. "Grazie a voi tutti per l'amore, le preghiere e per i calorosi auguri dedicati al nostro doce ragazzo" , scrive ancora la duchessa di Sussex. "Ha già sei anni! Dov'è andato tutto questo tempo?" . Un ringraziamento particolare, poi, Meghan lo dedica a tutti coloro che hanno preso parte alle celebrazioni, rendendo quel giorno indimenticabile per il piccolo Archie. "E per tutti voi che siete venuti a festeggiare insieme a noi al suo party lo scorso fine settimana un grazie speciale per aver reso il suo compleanno un giorno così speciale" , conclude Meghan.

Un momento bello e molto importante, quello descritto dalla moglie del principe, che tuttavia viene fagocitato dalla forza delle polemiche ancora in essere in Inghilterra dopo l'intervista rilasciata da Harry alla Bbc poco dopo aver perso la battaglia legale contro il governo per tentare di ottenere protezione da parte della polizia per sé e per i suoi familiari in occasione dei viaggi nel Regno Unito.

Il duca di Sussex si è detto dispiaciuto del verdetto, ma ha voluto esprimere maggior sconforto per il fatto di non essere riuscito a ricucire il rapporto col padre, che rifiuta di parlargli. "Vorrei tanto riconciliarmi con la mia famiglia" , ha spiegato il principe durante la chiacchierata. "Non ha senso continuare a litigare, la vita è preziosa. Ho perdonato molte cose" , ha aggiunto. Ma a scatenare il dibattito è stata soprattutto l'esternazione relativa alle condizioni di salute del sovrano: "Mio padre non mi parla e non so quanto gli resta da vivere. Vorrei riconciliarmi".

Chi è vicino a Re Carlo ha parlato di un sovrano "frustrato e arrabbiato per suo figlio" , non solo per il fatto di aver in un certo senso tentato di "forzare" il diritto alla scorta invocando l'aiuto della famiglia, ma anche per quell'ultima frase.

Sarebbe stato 'costituzionalmente improprio' per il re intervenire nel caso giudiziario"

"ma ciò che ha frustrato e sconvolto a un livello più personale Re Carlo è l’incapacità del figlio nel rispettare questo principio".

, spiega ancora la fonte anonima vicina a Carlo,