Le armi chimiche, le sanzioni, le teorie cospirative: chi era il generale Igor Kirillov

Il generale russo Igor Kirillov è morto a Mosca in seguito all'esplosione di un ordigno - equivalente a 300 grammi di tritolo - piazzato vicino a un condominio residenziale. L'alto funzionario militare, comandante delle truppe di difesa nucleare, chimica e biologica delle Forze armate russe, stava passando per viale Ryazansky, nel sud-est della capitale del Paese, non distante dalla propria abitazione, quando qualcuno, attivando un comando a distanza, ha fatto saltare in aria uno scooter elettrico (altri parlano di un monopattino) nel quale si nascondeva la bomba. Quello di Kirillov era un profilo eccellente, visto che ricopriva la carica di Capo del dipartimento armi nucleari dal 2017. Nelle scorse ore era stato condannato in contumacia da un tribunale ucraino per l'uso di armi chimiche proibite contro i militari di Kiev.

Chi era Igor Kirillov

La stampa ucraina, Kyiv Independent in primis, ha sottolineato che Kirillov, 54 anni, poco prima di essere ucciso, era stato riconosciuto " responsabile dell'uso massiccio di armi chimiche proibite in Ucraina ". Kirillov, tra l'altro, era stato sanzionato a ottobre dal governo britannico proprio per il presunto dispiegamento di armi chimiche in Ucraina. Un'accusa, formulata per prima dall'agenzia dei servizi segreti ucraini (Sbu), che Mosca ha sempre respinto come " assurda ".

Kirillov " è colui che ha denunciato durante i suoi briefing i laboratori americani di armi biologiche in Ucraina ", ha invece scritto il giornale russo Kommersant sul proprio sito, accusando i servizi segreti ucraini di essere dietro l'assassinio. Il generale " non era la figura più importante nell'operazione speciale russa " in Ucraina, ma la sua uccisione è " un crimine senza precedenti commesso a Mosca ". Gli investigatori, intanto, stanno lavorando sul luogo dell'attentato per raccogliere prove e ricostruire quanto avvenuto.

Mosca ha aperto un'indagine sulle due morti, ha affermato Svetlana Petrenko, portavoce del Comitato Investigativo russo. " Investigatori, esperti forensi e servizi operativi stanno lavorando sulla scena ", si legge in un comunicato, " sono in corso attività investigative e di ricerca per stabilire tutte le circostanze di questo crimine ".

L'identikit del generale ucciso a Mosca

Kirillov è il più alto ufficiale militare russo ad esser stato ucciso in un'esplosione del genere a Mosca dall'inizio dell'offensiva del Cremlino in Ucraina del 2022. Il suo ruolo? Delicatissimo. Dal 2017 supervisionava l'unità di difesa radiologica, chimica e biologica dell'esercito russo. Le truppe di difesa radioattiva, chimica e biologica della Russia, note come RKhBZ, sono forze speciali che operano in condizioni di contaminazione.

Il generale era stato accusato di aver architettato l'uso di granate K-1 caricate con agenti irritanti vietati, CS e CN, in Ucraina. " Su ordine di Kirillov, dall'inizio della guerra sono stati registrati più di 4.800 casi in cui il nemico ha utilizzato munizioni chimiche ", ha puntualizzato l'Sbu di Kiev.

Kirillov ha preso parte alla creazione e all'adozione del sistema lanciafiamme pesante TOS-2 Tosochka. Era noto anche per aver diffuso teorie cospirative sull'uso occidentale di armi chimiche e biologiche in Ucraina.

Nel marzo 2022 aveva tenuto una presentazione al ministero della Difesa di Mosca in merito alla presenza di presunti laboratori biologici americani in Ucraina che stavano sviluppando progetti per diffondere armi biologiche utilizzando pipistrelli e uccelli.